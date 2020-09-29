شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على الكوكب الأكثر تطرفا بالكون.. حرارته قادرة على تبخير الحديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق علماء الفلك على كوكب خارج المجموعة الشمسية اسم "كوكب المشترى الساخن" بسبب درجة حرارة سطحه الساخنة بما يكفى لتبخير الحديد، إذ يعد الكوكب WASP-189b أحد أكثر الكواكب تطرفاً فى الكون"، وباستخدام بيانات من التلسكوب الفضائى CHEOPS التابع لوكالة الفضاء الأوروبية، درس علماء الفلك من جامعة برن مدار وحجم ودرجة حرارته.

تم اكتشاف الكوكب، الذى يبعد 322 سنة ضوئية عن الأرض، لأول مرة وهو يدور حول نجمه المضيف اللامع HD 133112 بواسطة مشروع Wide Angle Search for Planets (WASP) فى عام 2018.

تم إطلاق CHEOPS بواسطة كالة الفضاء الأوروبية ESA قبل ثمانية أشهر لتوصيف الكواكب الخارجية المعروفة، و يعد WASP-189b هو أول كوكب يتم فحصه بواسطة التلسكوب الذى يدور بالفضاء.

يبلغ حجم الكوكب الغازى العملاق مرة ونصف حجم كوكب المشترى وتبلغ درجة حرارة سطحه 5792 درجة فهرنهايت، كما يستغرق الأمر ثلاثة أيام فقط للدوران حول نجمه.

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أما النجم المسمى HD 133112، هو أكثر النجوم سخونة المعروفة بنظام كوكبى، وفقًا لعلماء الفلك السويسريين وراء اكتشاف CHEOPS.

وقالت مونيكا ليندل، المؤلفة الرئيسية للدراسة من جامعة جنيف: "إن WASP-189b كان مثيرًا للاهتمام بشكل خاص لأنه عملاق غازى قريب من المدار، إذ يدور حول نجمه أقرب 20 مرة من الأرض ويدور حول الشمس وهو "غريب للغاية"، حيث أن جانبه النهارى دائمًا يتعرض دائمًا لضوء نجمه المضيف "شديد السطوع"، أما مناخه فمختلف تمامًا عن عمالقة الغاز كوكب المشترى وزحل فى نظامنا الشمسى، والتى لها جوانب مختلفة تواجه الشمس أثناء دورانها".

استنادًا إلى الملاحظات باستخدام CHEOPS ، تقدر درجة حرارة WASP-189b لتكون 3200 درجة مئوية [5792 فهرنهايت]، بالمقارنة يبلغ متوسط ​​درجة حرارة كوكب المشترى -234 درجة فهرنهايت.

يطلق على الكواكب مثل WASP-189b اسم "كواكب المشترى شديدة الحرارة"، إذ يذوب الحديد عند هذه الدرجة العالية من الحرارة، بل ويصبح غازيًا، لهذا فهذا الجسم هو أحد أكثر الكواكب التى نعرفها تطرفًا حتى الآن.