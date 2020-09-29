تفاصيل جديدة حول الكوكب المتطرف.. حرارته تحّول الحديد إلى بخار في ثواني

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 09:13 صباحاً - منذ 9 دقائق

كشف العلماء عن معلومات جديدة حول كوكب تم اكتشافه في شهر ديسمبر الماضي عبر تليسكوب فضائي ، يبعد عن كوكب الأرض 322 سنة ضوئية .

عثر تليسكوب فضائي أطلقته “وكالة الفضاء الأوروبية” في ديسمبر الماضي، على “الأكثر جموحا وتطرفا” بين ما تم اكتشافه من كواكب خارج المجموعة الشمسية حتى الآن، فقد اتضح أن ما سمّوه WASP-189b ونشروا دراسة عنه في مجلة Astronomy & Astrophysics المختصة بالفيزياء الفلكية، هو كوكب ساخن إلى درجة “يتحول الحديد معها إلى بخار بثوان معدودات” على سطحه البالغة حرارته 3200 درجة مئوية.

الكوكب الذي اكتشفه تليسكوب CHEOPS السالك في مدار ارتفاعه 700 كيلومتر عن الأرض، هو عملاق غازي أكبر بمرة ونصف المرة من المشتري، ويدور قريبا جدا من نجمه البعيد عن الأرض 322 سنة ضوئية في “كوكبة الميزان” الواقعة بين كوكبتي العقرب والعذراء.

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كما للكوكب جانب واحد يتجه بشكل دائم نحو نجمه الأزرق الساخن والمحترق، وهو أقرب إلى شمسه 20 مرة أكثر من قرب الأرض إلى شمسها، وفقا للدراسة التي اطلعت عليها “العربية.نت” في موقع المجلة، الوارد فيه أن WASP-189b يدور بسرعة كبيرة حول نجمه، بحيث يتم دورة كل يومين و7 ساعات أرضية، وهما مدة السنة فيه. أما نجمه، فدرجة حرارته المئوية تزيد بألفي درجة عن حرارة شمس الأرض. مع ذلك، لا يعكس الكوكب الكثير من ضوء النجوم، بل يمتص معظم أضوائها، ما يؤدي إلى تسخينه وجعله يلمع” وفقا للوارد بالدراسة.

ويعتقد الباحثون أن الكوكب ليس شديد الانعكاس للضوء، لأنه لا توجد غيوم على جانبه النهاري، لصعوبة تشكل في درجات الحرارة المرتفعة، لذلك فجانب يومه ساطع جدا، إلى درجة يمكن معها حتى قياس الضوء المفقود من النجم عندما يمر الكوكب خلفه.