شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. طريقة استخدام ميزة صورة داخل صورة على أيفون × 4 خطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من بين المميزات العديدة الأخرى فى iOS14، هى القدرة على مشاهدة مقاطع الفيديو أو الدردشة المرئية مع شخص ما باستخدام وضع صورة داخل صورة (PiP)، حيث يتيح الوضع للمستخدمين مشاهدة مقاطع الفيديو فى نافذة منبثقة صغيرة مع إمكانية التمرير عبر الواجهة أو استخدام تطبيقات أخرى لهذا الأمر، وإليك كيفية استخدامه:

الأجهزة المتوافقة:

iPhone SE و iPhone 6s و iPhone 7 و iPhone 8 و iPhone X و iPhone XS و iPhone 11

كيفية استخدام وضع PiP فى iOS14:

1. لاستخدام هذه الميزة، افتح أى تطبيق فيديو أو موقع ويب يدعم وضع PiP.

Advertisements

2.اختر مقطع فيديو وابدأ تشغيله.

3. بمجرد بدء تشغيل الفيديو، اسحب لأعلى من الأسفل على أيفون بدون زر الصفحة الرئيسية أو اضغط على زر الصفحة الرئيسية.

4- سيبدأ تشغيل الفيديو تلقائيًا أعلى شاشتك الرئيسية

يمكنك التنقل فى النافذة المنبثقة فى أى مكان تريده، ويسمح IOS14 أيضًا للمستخدمين بتقليله مؤقتًا عن طريق تحريكه باتجاه حافة الشاشة مع الحفاظ على تشغيل الفيديو فى الخلفية، وبالإضافة إلى ذلك، يمكنك أيضًا تغيير حجم النافذة المنبثقة باستخدام ميزة Tweak in and Out.

وسيؤدى الضغط المزدوج على النوافذ المنبثقة إلى فتح التطبيق وسيبدأ تشغيل الفيديو فى وضع ملء الشاشة، ولإغلاق نافذة الصورة داخل الصورة، ما عليك سوى الضغط فوق الزر "X".