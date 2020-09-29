شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مستخدمو Watch Series 3 يواجهون مشاكل مع تحديث WatchOS 7.. اعرف إيه هى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اشتكى عدد من مستخدمى ساعة Apple Watch Series 3 من تحديث WatchOS 7 الجديد، رغم مزاياه العديدة التى رحب بها الكثيرين فى البداية، فوفقًا لتقارير 9to5Mac ،يشكو مستخدمو Series 3 فى منتديات أبل و MacRumors من عمليات إعادة تشغيل عشوائية متكررة على ساعتهم الذكية بعد تثبيت watchOS 7 على أجهزتهم، ويمكن أن تكون إعادة التشغيل المتعددة يوميًا، بجانب المزيد من الأخطاء، بينما يشتكى آخرون من القفل، ومشاكل فى التحميل، والأداء البطيء.

ووفقا لموقع Engadget الأمريكى، طرحت أبل فيما بعد تحديث watchOS 7.0.1 لكن يبدو أنه لا يعالج هذه المشاكل المتكررة، كما لا يبدو أن الساعات الأحدث قد تأثرت بالمشاكل السابقة، كما أنه من غير الواضح ما إذا كانت المشاكل تؤثر على ساعات Series 3 المشتراة مباشرة من Apple مع نظام watchOS 7 المثبت بالفعل، لكن هناك فرصة جيدة أن يتم تصحيح هذه العيوب فى الإصدار القادم من التحديث، ومع ذلك، مازالت هذه المشاكل تسبب الكثير من الإزعاج للمستخدمين.

جدير بالذكر طرحت أبل ساعة Apple Watch Series 3 عام 2017، بالتزامن مع الإعلان عن ايفون 8 و ايفون 8 بلس و ايفون X، ووفرت الساعة الذكية ميزة كبيرة للمستخدمين تتعلق بعدم حاجتها للاقتران بهواتف ايفون، حيث يمكنها الآن الاتصال بالإنترنت بشكل مباشر من خلال دعم اتصال LTE إضافة إلى قدرتها على إجراء المكالمات وغيرها من الأمور.