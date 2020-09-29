شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه ميزة Family Setup بساعة أبل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وفرت الإصدارات الأحدث من ساعة أبل الذكية ميزة تعرف بـ Family Setup أو الإعدادات العائلية، والتى تتيح للمستخدمين إعداد أى عدد من ساعات أبل الذكية من هاتف أيفون واحد، حتى وإذا كان الشخص المالك لهذه الساعة الذكية لا يمتلك هاتف أيفون، وهو ما يعتبر ميزة مفيدة خاصة عند اعداد ساعات الأطفال الذين لا يمتلكون هاتف أيفون.

- ميزة Family Setup

وتعد هذه الميزة مفيدة للغاية كونها تسهل إعداد ساعة أبل لأفراد العائلة، حتى إذا كان أحد أفراد العائلة يستخدم هاتف يعمل بنظام التشغيل أندرويد، أو إذا كان أحد أطفالك لديه ساعة أبل ولكنه يستخدم هاتف أيفون قديمًا لا يتوافق معها أو حتى لا يمتلك هاتف على الإطلاق.

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- من يدعم هذه الميزة:

تعمل ميزة Family Setup مع إصدارات ساعة أبل التى تدعم الاتصال الخلوي، وخاصة إصدار ساعة أبل من الجيل الرابع والإصدارات الأحدث، ويشمل ذلك، إصدار Apple Watch SE الجديد، بالإضافة إلى أنه يجب أن تعمل ساعة أبل بإصدار نظام التشغيل watchOS 7.