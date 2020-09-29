شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وداعا FarmVille.. غلق اللعبة على فيس بوك نهاية العام بعد 11 عاما من إطلاقها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة Zynga عن غلق لعبة الويب FarmVille على فيس بوك نهاية العام الجارى، وهو أمر متوقع تماما، بعد أن كشف فيس بوك فى يوليو أنه لن يدعم ألعاب Flash اعتبارًا من 31 ديسمبر، وهو نفس موعد وقف Adobe هى الأخرى عن دعم مشغل Flash تمامًا.

ووفقا لموقع "ذا فيرج" الأمريكى، تم إطلاق اللعبة فى عام 2009 وكان لديها أكثر من 10 ملايين مستخدم نشط يوميًا فى أقل من شهرين، وفى ذروة شعبيتها، لعب حوالى 30 مليون شخص لعبة FarmVille يوميًا، مما دفع Zynga إلى تحقيق إيرادات قياسية، تبع ذلك إصدار محمول وتكملة، لكن الألعاب اللاحقة لم تستحوذ على نفس اهتمام اللعبة الأصلية.

سيتمكن لاعبو FarmVille من الاستمرار فى عمليات الشراء داخل التطبيق حتى 17 نوفمبر، وبعد ذلك سيتم إغلاق نظام الدفع الخاص بهم، وسكيون بإمكانهم الاستمتاع باللعب حتى 31 ديسمبر، وبعد ذلك سيتم إغلاقها نهائيًا، وقالت Zynga إن نسخة محمولة من FarmVille 3 ستتوفر فى جميع أنحاء العالم قريبًا.

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