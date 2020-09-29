شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مستخدمو هواتف أيفون يشكون من سرعة نفاد بطارية هواتفهم بسبب IOS 14 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جلب تحديث iOS 14 الكثير من المزايا الجديدة والمثيرة، لكن العديد من المستخدمين الذين قاموا بتحديث هواتف أيفون الخاصة بهم إلى iOS 14 أبلغوا عن نفاد بطارية هواتفهم الذكية بشكل أسرع من المعتاد، فمنذ طرح iOS 14 فى وقت سابق من هذا الشهر، توجه العديد من المستخدمين المحبطين إلى تويتر لمناقشة المشكلة.

كتب أحد المستخدمين: "إذا لم تكن قد قمت بتحديث iOS 14 ، لا تفعل ذلك، استنزاف البطارية أمر لا يصدق، من 90٪ إلى 3٪ فى ساعة واحدة ".

وأضاف آخر: "لقد اعتادت بطاريتى أن تدوم إلى الأبد على جهاز pro max ولكن منذ نظام iOS 14 ، أصبح عمر بطاريتى لا يصدق".

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وكتب أحدهم: " نظام iOS 14 هل يمكنك الكف عن استنزاف بطاريتى، فأنا أريد أن يعيش هاتفى طوال اليوم، شكرًا لك."

لحسن الحظ، من غير المحتمل أن تظل مشكلات البطارية موجودة ، وفقًا لـ ZDNet، إذ أوضح Adrian Kingsley-Hughes ، الباحث فى ZDNet: "يؤدى تثبيت نظام تشغيل جديد على هواتف أيفون إلى تشغيل الكثير من الأشياء فى الخلفية، من الفهرسة إلى إعادة ضبط البطارية، ويمكن أن يستمر هذا لساعات أو حتى أيام، وهذا لا يستهلك الطاقة فحسب، ولكن إعادة معايرة البطارية يمكن أن تعطى انطباعًا بأن البطارية تنفد بسرعة أكبر فى حين أنها ليست كذلك فى الواقع، أضف إلى هذا العامل المزدوج المتمثل في حدوث الكثير من تحديثات التطبيق بعد إصدار جديد، جنبًا إلى جنب مع الكثير من الميزات الجديدة المتاحة التي قد تؤدي إلى استنزاف المزيد من الهواتف القديمة."

وإذا كنت قلقًا بشأن بطارية هاتفك الأيفون الخاصة بك، وقد مرت بضعة أيام منذ التحديث إلى iOS 14 ، ينصح Kingsley-Hughes بفحص صحة البطارية، إذ قال: "إذا انتقلت إلى الإعدادات> البطارية> صحة البطارية وكانت الرسالة هي أنها مفيدة لأقصى قدرة على الأداء، فهي إما مجرد أشياء عادية تحدث أو خطأ."