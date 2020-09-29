تكنولوجيا: إيه الفرق .. أبرز الاختلافات المتوقعة بين أيفون 11 برو ماكس و12 برو ماكس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد شركة أبل خلال الشهر المقبل للكشف عن عدد من هواتفها الجديدة والتي يأتي من ضمنها هاتفى أيفون 12 برو، وأيفون 12 برو ماكس واللذان من المتوقع أن يأتيا بمواصفات مميزة، وفيما يلى نعرض مقارنة بسيطة توضح أبرز الاختلافات بين هاتفي ايفون 12 برو ماكس و ايفون 11 برو ماكس، وذلك وفقا لآخر التسريبات والتوقعات التى تم الكشف عنها خلال الفترة الماضى كما يلى: نظام التشغيل: iPhone 12 Pro Max: يعمل بنظام التشغيل iOS 14 iPhone 11 Pro Max: يعمل بنظام التشغيل iOS 14 مساحة الشاشة: iPhone 12 Pro Max: يأتى بشاشة 6.7 بوصة. iPhone 11 Pro Max: يأتى بشاشة 6.5 بوصة.



دقة الشاشة: دقة الشاشة: iPhone 12 Pro Max: تبلغ 2778 × 1284 بيكسل iPhone 11 Pro Max: تبلغ 2688 ×1242 بيكسل. نوع الشاشة: iPhone 12 Pro Max: شاشة OLED iPhone 11 Pro Max : شاشة OLED Advertisements الكاميرا: iPhone 12 Pro Max: كاميرا خلفية رباعية 64 ميجا بيكسل+ أمامية 12 ميجا بيكسل. iPhone 11 Pro Max: كاميرا خلفية ثلاثية 12 ميجا بيكسل+أمامية 12 ميجا بيكسل. نوع المعالج: iPhone 12 Pro Max: شرائح Apple A14 Bionic . iPhone 11 Pro Max: شرائح Apple A13 Bionic



ذاكرة الوصول العشوائي: ذاكرة الوصول العشوائي: iPhone 12 Pro Max: تبلغ 6GB iPhone 12 Pro: تبلغ6GB الحد الأقصى للذاكرة الداخلية: iPhone 12 Pro Max: تبلغ 128 جيجا بايت. iPhone 12 Pro: تبلغ 128 جيجا بايت.

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