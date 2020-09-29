شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تزيل 17 تطبيق أندرويد مصابا بفيروسات Joker الضارة..اعرف القائمة كاملة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أزالت شركة جوجل العملاقة للتكنولوجيا 17 تطبيقًا من متجر جوجل بلاي، حيث تم اكتشاف هذه التطبيقات لأول مرة بواسطة مركز الأبحاث Zscaler، حيث أصيبت هذه التطبيقات ببرمجية Joker الضارة، وبحسب ما ورد كانت هذه البرمجية تسرق تفاصيل مثل تفاصيل الاتصال والرسائل النصية القصيرة ومعلومات الجهاز من هواتف المستخدم.
قائمة التطبيقات المصابة التى تمت إزالتها:
All Good PDF Scanner
Mint Leaf Message-Your Private Message
Unique Keyboard - Fancy Fonts & Free Emoticons
Tangram App Lock
Direct Messenger
Private SMS
One Sentence Translator - Multifunctional Translator
Style Photo Collage
Meticulous Scanner
Desire Translate
Talent Photo Editor - Blur focus
Care Message
Part Message
Paper Doc Scanner
Blue Scanner
Hummingbird PDF Converter - Photo to PDF
All Good PDF Scanner
وفقًا لتقرير صادر عن ZDNet، تم تحميل هذه التطبيقات على متجر Google Play منذ شهر تقريبًا، وبينما قامت جوجل بإلغاء تفعيل هذه التطبيقات على الأجهزة المصابة، سيظل المستخدمين بحاجة إلى إلغاء تثبيت هذه التطبيقات يدويًا من هواتفهم المحمولة.
فيما تعد هذه هي المرة الثالثة التي تزيل فيها جوجل التطبيقات المصابة ببرنامج Joker الضار، حيث تمت إزالة ستة من هذه التطبيقات من متجر "بلاي" في وقت سابق من هذا الشهر، وفي يوليو 2020، أزالت جوجل مجموعة أخرى من هذه التطبيقات الضارة، فيما يتم تحميل مثل هذه التطبيقات الضارة على متجر Google Play باستخدام تقنية تسمى القطارات حيث يتم تطوير تطبيق استنساخ بوظائف تطبيقات شرعية.
وبينما يطلب الوصول إلى أذونات خطيرة، فإنه لا يقوم بأي إجراءات ضارة عند تشغيله لأول مرة، وقال التقرير: "نظرًا لأن الإجراءات الضارة عادة ما تتأخر لساعات أو أيام، فإن عمليات الفحص الأمني التي تجريها جوجل لا تلتقط الشفرة الخبيثة، وعادة ما تسمح جوجل بإدراج التطبيق في متجر Play Store".
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