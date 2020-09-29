شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 10 دول استخدمت الروبوتات بدلا من العمال.. كوريا الجنوبية تتصدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقد بدأ صعود الآلات بشكل جيد وحقيقي، حيث تكشف البيانات الصادرة عن الاتحاد الدولي للروبوتات أن وتيرة التحول نحو استخدام الآلات تتسارع في معظم أنحاء العالم المتقدم، حيث تم تركيب 74 روبوتًا صناعيًا لكل 10000 موظف على مستوى العالم في عام 2016، وبحلول عام 2020، ارتفع هذا العدد إلى 113 في قطاع التصنيع.

وبحسب موقع الإحصاءات الأمريكي statista، تملك آسيا الآن كثافة روبوتية تبلغ 118 وحدة لكل 10آلاف عامل وهذا الرقم هو 114 و103 في أوروبا والأميركتين، على التوالي، بينما تعد الصين واحدة من الدول التي سجلت أعلى مستويات النمو في الاعتماد على الآلات الصناعية ولكن لا يوجد روبوتات بشكل كثيف في أي مكان مثل كوريا الجنوبية.

وفي عام 2019، كان لدى كوريا الجنوبية 855 روبوتًا صناعيًا مثبتًا لكل 10000 موظف، ويرجع ذلك أساسًا إلى استمرار تركيب الروبوتات كبيرة الحجم في قطاعي الإلكترونيات والكهرباء، بينما تشتهر ألمانيا واليابان بصناعاتهما الخاصة بالسيارات ولديهما مستويات كثافة تبلغ حوالي 350 لكل 10000 عامل، ومن المثير للاهتمام أن اليابان هي أحد اللاعبين الرئيسيين في مجال الروبوتات الصناعية، حيث تمثل أكثر من نصف العرض العالمي.

وفي الولايات المتحدة، تكون وتيرة الأتمتة أبطأ بمعدل كثافة يبلغ 228، ولعل الصين حريصة على توسيع مستوى الأتمتة في السنوات القادمة وتستهدف مكانًا في أكبر 10 دول في العالم من حيث كثافة الروبوتات بحلول عام 2020 كان معدل الكثافة 25 وحدة في عام 2013 وارتفع إلى 97 بحلول عام 2017، وفي عام 2019، نما هذا الرقم بشكل كبير مرة أخرى إلى 187.

البلدان ذات الكثافة العالية للعمال الروبوت:

عدد الروبوتات المستخدمة في الصناعة لكل 10 آلاف موظف خلال 2019

- كوريا الجنوبية: كان العدد 710 خلال 2017، وارتفع إلى 855.

- اليابان: كان العدد 308 خلال 2017، وارتفع إلى 364.

- ألمانيا: كان العدد 322 خلال 2017، وارتفع إلى 346.

- السويد: كان العدد 240 خلال 2017، وارتفع إلى 277.

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- الولايات المتحدة: كان العدد 200 خلال 2017، وارتفع إلى 228.

- إيطاليا: كان العدد 190خلال 2017، وارتفع إلى 212.

- بلجيكا: كانت تمتلك 192 في 2017، لكن هذا العدد ارتفع إلى 211 فى 2019,

- اسبانيا: كان لديها 157 في 2017، وارتفع إلى 191.

- الصين: كان لديها 97 وارتفع هذا العدد إلى 187 فى 2019.

-فرنسا: ارتفع عدد الروبوتات بها من 137 إلى 177.

- كندا: كان العدد 161 خلال 2017، وارتفع إلى 277.

- سويسرا: زاد عدد الروبوتات من 129 إلى 161.



