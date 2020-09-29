شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها ازاى .. حيلة لتشغيل فيديو يوتيوب فى الخلفية على هاتفك الأيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا كنت تريد أن تشاهد فيديو على يوتيوبخلال ردك على رسائل أصدقائك على ماسنجر على سبيل المثال، ولكن عندما تخرج من الصفحة الأساسية، يتوقف الفيديو ولا تتمكن من فعل ذلك، هذا أمر طبيعى فلا تعمل جميع التطبيقات مع PiP، وهى التقنية التي تتعامل مع هذا الأمر وتسمح بتشغيل الاثنين معا دون توقف أحدهما، كما أنه إذا كنت تستخدم تطبيق يوتيوب المجاني، فلن يسمح لك بذلك إلا في حالة الاشتراك في Premium PiP، لذلك نرصد حيلة للتعامل مع هذا الأمر دون الحاجة للاشتراك على أيفون.

وفقا لما ذكره موقع "the verge"، هناك ثغرة في تشغيل حساب يوتيوب المجاني لمثل هذه الخاصية، ويمكنك اتباع هذه الخطوات للاستفادة منها:

• افتح youtube.com (وليس تطبيق YouTube) في متصفح Safari.

• اضغط على أيقونة AA في الزاوية العلوية اليسرى وحدد "طلب موقع ويب لسطح المكتب".

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• ابدأ الفيديو الخاص بك، واضغط عليه حتى يكون في وضع ملء الشاشة.

• اضغط عليها أثناء اللعب حتى تحصل على عناصر التحكم المعتادة، يجب أن يكون رمز PiP في الزاوية العلوية اليسرى.. حدده.

ستشغل الآن فيديو يوتيوب فى PiP، ولكن يجب أن تدرك أن نافذة PiP ستختفي بمجرد انتهاء الفيديو، وإذا كنت تريد أن تلعب لعبة أخرى، فسيتعين عليك متابعة العملية بأكملها مرة أخرى.