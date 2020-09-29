شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صور مسربة لهاتف جوجل بيكسل 5 تظهر تصميمه المختلف قبل أيام من الإعلان الرسمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت صورة مسربة لهاتف "جوجل بيكسل 5" المرتقب عن تصميم غريب ومختلف، فمن المتوقع أن تطرح شركة "جوجل" الأمريكية هاتف "بيكسل 5" يوم 15 أكتوبر المقبل، عقب طرحها هاتف "بيكسل 4 أيه" الشهر الماضى، علاوة على طرحها نسخة الجيل الخامس لهواتف "بيكسل 4 أيه" فى شهر نوفمبر المقبل، وصدمت تلك الصورة الأولية لنموذج هاتف "بيكسل 5" عددا من خبراء الهواتف الذكية، بحسب موقع "جى إس إم آرينا" التقنى المتخصص، حيث وصف بأنه "تصميم غريب على جوجل وعلى عالم الهواتف الذكية بشكل عام".



بيكسل 5

ويحتوى النموذج الأولى لهاتف "بيكسل 5" على تصميم ثنائى اللون، يذكر بأول هواتف "بيكسل" الذى تم إطلاقه عام 2016، ولكن الجزء السفلى من اللون تم تصميمه من الزجاج، أو مغطى بطبقة زجاجية، كما يبدو فى الصورة المسربة، وفى الجزء العلوى مكان لسماعة الرأس بمقاس 3.5 ملم، كما يبدو أن زر الطاقة مطلى باللون الأبيض.

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ولم يتم تأكيد تلك الصور المسربة من قبل "جوجل" بعد، ولكن فى حالة تأكيدها سيكون هذا التصميم هو الأغرب لهواتف "بيكسل" على الإطلاق.

وأعلنت شركة جوجل رسميا عن هاتفها Pixel 4a، ووعدت بإطلاق نسخة 5G فى وقت لاحق من هذا العام، وقد تم تأجيل تاريخ إصدار الهاتف بسبب جائحة فيروس كورونا، ولن يتم طرح Pixel 4a للبيع حتى أكتوبر، على الرغم من أنه يمكن للعملاء الطلب المسبق من سبتمبر.