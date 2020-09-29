شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تعلن عن مكافأة 5 ملايين دولار لمن ينجح فى حل مشكلة الطاقة على القمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا كانت تهدف ناسا إلى ضمان وجود طويل الأمد على سطح القمر، فستحتاج إلى بديل للطاقة الشمسية النموذجية، إذ يمكن أن تستمر الليالى القمرية لأكثر من أسبوعين فى بعض الحالات، لذا قررت وكالة الفضاء الأمريكية الاستعانة بمساعدة خارجية، وأجرت شراكة مع HeroX لإجراء تحدى "Watts on the Moon" الذى يقدم ما يصل إلى 5 ملايين دولار من الجوائز الإجمالية لمن يمكنه إنشاء حلول للطاقة لبعثات القمر.

ووفقا لموقع Engadget الأمريكى، يبدأ التحدى المكون من ثلاث مراحل بتقديم المبدعين حلولًا يمكنها تشغيل مهمة بثلاثة أنشطة، وسيختار حكام ناسا ما يصل إلى ثلاثة فائزين لكل نشاط مع تسليم 100،000 دولار لكل منهم، مع حصول أربعة متسابقين على 50،000 دولار لكل منهم.

ستكلف المرحلة الثانية الفائزين بتطوير نماذج أولية، وستوزع جوائز تصل قيمتها إلى 4.5 مليون دولار، وإذا وصلت شركة واحدة أو أكثر إلى المرحلة الثالثة، فستتعاون مع وكالة ناسا لبناء أجهزة من أجل "عرض توضيحى تشغيلي" على القمر.

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يجب أن يكون المشاركون الأفراد فقط من مواطنى الولايات المتحدة، بينما تحتاج المنظمات إلى العمل بشكل أساسى خارج الولايات المتحدة.

ليس هناك يقين من أن هذا الابتكار سيحقق النجاح المرجو، ومع ذلك، من الواضح أن لدى وكالة ناسا حافزًا لاستكشاف خيارات جديدة، وفى حين أنها لن تحتاج بالضرورة إلى أن تكون هذه التكنولوجيا جاهزة لأول الأشخاص الذين يذهبون إلى القمر (نظريًا بحلول عام 2024)، إلا أن الوكالة الأمريكية لن يمكنها النجاح ولن تستطيع البعثات والمستوطنات طويلة المدى من الاستمرار فى العمل خلال الظلام الطويل.