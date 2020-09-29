شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 7 حاجات لازم تعرفها علشان محادثاتك على واتس آب تبقى فى أمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد يرى البعض أن النسخ الاحتياطي لمحادثات واتس آب عملية بسيطة للغاية ولكن قد لا يكون من الجيد الاحتفاظ بنسخ احتياطية للمحادثات دون معرفة طريقة القيام بها، كما أنه إذا كانت لديك بعض الدردشات الشخصية القديمة جدًا وغير المهمة، فقد يكون من الأفضل حذفها على الفور من قاعدة بيانات دردشة واتس آب، وبالنسبة إلى حساب واتس آب الخاص بك، فإن تأمينه بمصادقة ثنائية أمر منطقى ولكن خطأ بسيطًا يمكن أن يمنعك من الوصول إلى حسابك إلى الأبد، وفيما يلى نعرض مجموعة من الأشياء التى يجب مراعاتها عند عمل نسخ احتياطي لمحادثات واتس آب كما يلى:

- محادثات واتس آب التى تم نسخها احتياطيًا على Google Drive أو Apple iCloud غير آمنة

واتس آب قادر فقط على توفير التشفير من طرف إلى طرف (E2EE) عبر نظامه الأساسي، لكن فى اللحظة التى تغادر فيها محادثاتك واتس آب تفقد التشفير، وهذا يعنى أن جميع الدردشات المحفوظة على Google Drive وiCloud غير مشفرة ويمكن للآخرين قراءتها بسهولة إذا حصلوا على هذه النسخ الاحتياطية للدردشة.

- امتلاك رقم سرى قوى على واتس آب هو الطريقة الوحيدة لمنع شخص آخر من استخدام حسابك

يقدم واتس آب مصادقة ثنائية وهى مجرد رمز مكون من ستة أرقام يساعدك على حماية حسابك من تدخل طرف ثالث، وبينما يمكن للمتسلل أو أى وكالة استنساخ هاتفك المحمول وبطاقة SIM، سيحتاجون إلى رمز 2FA للوصول إلى حساب واتس آب الخاص بك.

- سيتم حظر دخولك إلى حساب واتس آب الخاص بك إذا كنت تستخدم Email ID خاطئًا مع كود المصادقة الثنائية

يسمح واتس آب لمستخدميه بتقديم معرف بريد إلكترونى لاسترداد 2FA Pin فى حالة نسيانه، ومع ذلك، هناك خيار لعدم تقديم معرف البريد الإلكترونى الخاص بك، وأيضًا، لا يتحقق واتس آب من معرف البريد الإلكترونى، فى حالة كتابته بشكل غير صحيح، فقد لا تتم استعادة حساب واتس آب الخاص بك إذا نسيت رقم التعريف الشخصى لـ واتس آب.

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- تفقد تشفير E2E إذا قمت بتصدير محادثات واتس آب

إذا كنت ترغب فى حفظ محادثات واتس آب فى معرف البريد الإلكترونى الخاص بك، فلاحظ أن هذه الدردشات غير مشفرة ويمكن لأى شخص قراءتها بسهولة.

- يمكنك نقل محادثات واتس آب إلى بطاقة microSD أو محرك أقراص

يتيح لك واتس آب نقل النسخ الاحتياطية للدردشة إلى وحدة تخزين محلية مثل بطاقة microSD أو محرك أقراص محمول، ويمكنك القيام بذلك بسهولة عن طريق نسخ ولصق ملفات قاعدة البيانات من مجلد واتس آب فى هاتفك.

- يمكنك حذف جميع النسخ الاحتياطية لمحادثات واتس آب من هاتفك أو Google Drive

فى حالة رغبتك فى حذف النسخ الاحتياطية لدردشة واتس آب تمامًا، يمكنك حذف ملفات قاعدة البيانات من مجلد واتس آب على هاتفك، ما عليك سوى استخدام أى مدير ملفات للعثور على ملفات النسخ الاحتياطي هذه، وأيضًا، من خلال الوصول إلى Google Drive على سطح المكتب، يمكنك العثور على جميع ملفات واتس آب الاحتياطية وحذفها إلى الأبد.

- لا يسمح واتس آب رسميًا بنقل الدردشات بين هاتف Android الذكى وأيفون

إذا كنت تستخدم ايفون وترغب فى التحول إلى هاتف أندرويد، فقد تضطر إلى نسيان النسخ الاحتياطية للدردشة لأن واتس آب لا يسمح لك بنقل الدردشات بين iOS وAndroid، ومع ذلك، هناك العديد من أدوات الجهات الخارجية التى قد تدعى القيام بالمهمة ولكنها قد لا تعمل دائمًا.