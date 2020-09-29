شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يعرض صورة المركبة ستارشيب مع وحدة الذيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر إيلون ماسك، رئيس شركة سبيس إكس، في شبكة "تويتر" صورة للمركبة الفضائية ستارشيب مع وحدة الذيل، التي ستقوم بأول رحلة إلى ارتفاع 18 كيلومترا ، وكتب ماسك وصفا موجزا للصورة التي تظهر فيها صور هيكل المركبة مع وحدة الذيل، مشيرا إلى أن المركبة ستزود لأول مرة برأس انسيابية، أيضا، وأن النموذج سيزود بثلاثة محركات بدلا من واحد.

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وكان ماسك قد وعد في يوم 13 سبتمبر الجاري، بالانتهاء من عملية التجميع خلال أسبوعين، ولكن العملية لم تنته ولا زالت مستمرة، وكانت شركة سبيس إكس قد أجرت في أوائل سبتمبر اختبارا ناجحا لنموذج اولي لمركبة ستارشيب الفضائية بمحرك واحد ومن دون الرأس الانسيابية، حيث ارتفع النموذج إلى 150 مترا ، ومن ثم عاد إلى الأرض.

على جانب أخر ألغت شركة "سبيس إكس" الأمريكية إطلاق صاروخ "فالكون 9" الذى كان مخطط إطلاقه يوم الخميس الماضى وعلى متنه مجموعة جديدة من الأقمار الصناعية "ستارلينك" للاتصالات والإنترنت، جاء ذلك فى بيان نشرته الشركة على "تويتر"، وقالت الشركة إنها لم تطلق الصاروخ لمشاكل تواجهها فى إعادة المرحلة الأولى للصاروخ إلى الأرض، مشيرة إلى أن الحالة التقنية للأقمار الصناعية على ما يرام.