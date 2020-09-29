شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وزارة العدل الأمريكية تعارض طلب TikTok إصدار أمر قضائى ضد حظر ترامب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدمت وزارة العدل الأمريكية ردا على طلب TikTok لإصدار أمر قضائي ضد حظر إدارة ترامب للتطبيق، وقالت وزارة العدل إن منع الحظر من شأنه أن ينتهك سلطة الرئيس في منع المعاملات الاقتصادية بين الشركات مع كيان أجنبي في خضم حالة طوارئ أمنية وطنية معلنة، ووفقا لما ذكره موقع "the verge"، تزعم وزارة العدل أيضًا أن Zhang Yiming، الرئيس التنفيذي لشركة ByteDance الأم لـ TikTok ، هو متحدث باسم الحزب الشيوعي الصيني (CCP)، و ملتزم بالترويج لجدول أعماله ورسائله.

وزعمت وزارة العدل أيضا أن "بيانات المستخدم الأمريكية التي يتم تخزينها خارج الولايات المتحدة تمثل مخاطر كبيرة في هذه الحالة.

وصرح رئيس الأمن في ByteDance سابقًا أنه من المستحيل على الحكومة الصينية الوصول إلى بيانات المستخدم من TikTok لأن خوادم التطبيق موجودة في الولايات المتحدة، وبالتالي يجب أن يمر أي نقل للبيانات عبر الحكومة الأمريكية.

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ويعد أمر TikTok جزءًا من الدعوى القضائية التي رفعتها ضد حكومة الولايات المتحدة في أواخر أغسطس، والتي ادعت أن أوامر ترامب التنفيذية التي منعت ByteDance من التعامل مع الشركات الأمريكية تجاهلت حق TikTok في "الإجراءات القانونية الواجبة"، كما جادلت الدعوى القضائية بأن مزاعم الحكومة الأمريكية بأن التطبيق جلب مخاطر للأمن القومي لم تكن مدعومة بأدلة.

وأعطى الرئيس ترامب ByteDance في الأصل مهلة حتى 15 سبتمبر لبيع تطبيق مشاركة الفيديو، ثم أمر متاجر التطبيقات بحظره اعتبارًا من 20 سبتمبر، وحصل TikTok على مهلة في اللحظة الأخيرة بعد أن وافق الرئيس على صفقة مبدئية مع Oracle، ورفعت TikTok دعوى قضائية ضد الإدارة الشهر الماضي، قائلة إن قرار حظرها تجاوز حدود سلطة الرئيس في حظر تطبيق لأسباب الطوارئ الوطنية.

وتقول الشركة إنها بذلت جهودًا غير عادية لمحاولة تلبية مطالب الحكومة المتغيرة باستمرار ومخاوف الأمن القومي المزعومة، بما في ذلك تغيير ملكية الشركة وهيكلها.