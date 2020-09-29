شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: احذر.. برمجيات خبيثة يمكنها سرقة كلمات السر من 226 تطبيقا على أندرويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد الهواتف الذكية التى تعمل بنظام أندرويد من أشهر الأجهزة المحمولة فى جميع أنحاء العالم، ولكن إذا كنت تستخدم هاتفًا ذكيًا يعمل بنظام أندرويد، فقد يدق تقرير جديد أجراس الإنذار نيابة عنك، حيث اكتشف باحثون من ThreatFabric برنامجًا ضارًا جديدًا يطلق عليه اسم Alien يمكنه سرقة كلمات المرور من 226 تطبيقًا.

ووفقًا للباحثين، فإن Alien ليس جزءًا جديدًا من التعليمات البرمجية، ولكنه إصدار أكثر تقدمًا من برنامج ضار سابق يسمى Cerberus، وإذا أصاب Alien هاتفًا ذكيًا، فيمكنه تنفيذ عدد من الإجراءات الخطيرة، بما فى ذلك إظهار عمليات تسجيل الدخول المزيفة، وجمع كلمات السر، ومنح المتسللين الوصول إلى الجهاز.

وخلال تحليلهم، حدد الباحثون 226 تطبيق أندرويد مستهدفًا، بما فى ذلك Twitter وInstagram وSnapchat، بالإضافة إلى العديد من التطبيقات المصرفية، ولسوء الحظ، لا يزال من غير الواضح كيف يمكن للبرامج الضارة إصابة الهواتف الذكية فى المقام الأول.

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ومع ذلك، يحث جيك مور، أخصائي الأمن السيبرانى فى ESET، المستهلكين على توخى الحذر بشأن التطبيقات التى يقوموا بتثبيتها على هواتفهم الذكية التى تعمل بنظام أندرويد، وقال: "من المحتمل أن تكون هذه البرامج الضارة خطيرة للغاية ويمكن أن تسبب آثارًا ضخمة وبعيدة المدى للمستخدمين وأجهزتهم.

وأضاف: "يمكنها الكثير من الأمور، بما فى ذلك سرقة رموز 2FA من تطبيقات المصادقة، أكبر بكثير من برامج أندرويد الضارة التى نميل إلى رؤيتها، واستكمل: "من الأهمية بمكان أن يظل المستخدمون بعيدًا عن متاجر التطبيقات غير المعروفة وغير الرسمية عندما يتعلق الأمر بتنزيل تطبيقات جديدة، وقد يبدو النقر من خلال صفحات الويب مناسبًا للمستخدم، ولكن هذه الروابط يمكن أن تنقلهم إلى مواقع تفتقر إلى التدقيق والحماية القياسية التى تقدمها جوجل.

واستكمل: "تظل برامج أندرويد الضارة مربحة بشكل كبير لمجرمي الإنترنت، ولكن يمكن كسر الحلقة بمجرد إدراك المستخدمين للضرر الذى يمكن أن يحدث عند الخروج من متجر Google Play الآمن".