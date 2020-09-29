شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت طورت ميزة سرية بـWindows XP ليبدو كأنه Mac.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
ولم تصدر مايكروسوفت أبدًا نسختها الخاصة من Aqua لنظام التشغيل Windows XP، ويبدو أن مطوري ويندوز قد استخدموه كعنصر لبناء محرك السمات لنظام التشغيل Windows XP.
وانتقلت مايكروسوفت بدلا من ذلك إلى سمة Luna باللونين الأزرق والأخضر للإصدار النهائي من XP، وكان محرك السمات في Windows XP تحديثًا رئيسيًا لنظام التشغيل.
وكانت مايكروسوفت تطور Windows XP خلال حقبة كانت هناك منافسة شرسة مع أبل على أنظمة تشغيل سطح المكتب، وفي وقت لاحق من القرن الحادي والعشرين، سخرت شركة أبل من مايكروسوفت من خلال لافتات في مؤتمرها السنوي للمطورين، وأطلقت Apple أيضًا حملة إعلانية Get a Mac تركز على عيوب Windows ، وخاصة Windows Vista.
وخلال التسعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، تأثر Windows بشدة بنظام Mac OS الكلاسيكي وما أصبح فيما بعد OS X، كما لجأت أبل أيضًا لبعض ميزات Windows، خاصة حول النوافذ والتنقل ولوحات التحكم وتصفح الملفات والمجلدات.
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