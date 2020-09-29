شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تنتقد مشروع قانون وسائل الإعلام الإخبارية الأسترالى .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقدت شركة جوجل من جديد مسودة قانون المفاوضة لوسائل الإعلام الإخبارية الأسترالي، قائلة بأن نظام التحكيم أحادى الجانب غير المعتاد وغير المختبَر إلى حد كبير من القانون المقترح لن يسمح بإجراء مفاوضات عادلة ولا يمكن لأى شركة أن تعمل بهذا المستوى من عدم اليقين، حيث هاجمت جوجل هذه المرة عملية تحكيم العرض النهائي، التي سيتم استخدامها، وفي مثل هذه العملية، يتم تقديم عرض نهائي من كل جانب إلى المحكم ويجب عليه تحديد أحد العروض المقدمة بدلاً من اتفاق الأطراف على صفقة، وقالت جوجل: "إن وسائل الإعلام التقليدية في أستراليا تطلب مبالغ تفوق بكثير ما تُولده جوجل من عمليات البحث المتعلقة بالأخبار – البالغة نحو 10 ملايين دولار أسترالي من العائدات".

وبحسب موقع TOI، قالت ميل سيلفا، نائب رئيس جوجل أستراليا ونيوزيلندا في تدوينة: من الواضح أن كلا الجانبين لديهما أفكار مختلفة تمامًا عما يجب أن تكون عليه الأسعار، ومطالبة المحكم باختيار عرض نهائي تمثل طريقة متطرفة لحل ذلك، مضيفة: "يسعدنا التفاوض بشكل عادل، لكن بالنظر للمشكلات المتأصلة في التحكيم، والقواعد غير العادلة، فإن النموذج المقترح لا يمكن تطبيقه في جوجل، ولن يكون قابلاً للتطبيق بالنسبة للعديد من الشركات الأسترالية، بغض النظر عن حجمها.

Advertisements

وأوضحت سيلفا في تدوينة منفصلة: "إن مشروع القانون يشكل سابقة سيئة، ويؤسس نموذجًا إلزاميًا للتفاوض والتحكيم يأخذ في الاعتبار التكاليف والقيمة التي أنشأها طرف واحد فقط المتمثل بشركات الأخبار، وتعني أحكام قانون المفاوضة أن التكاليف غير محددة وغير قابلة للقياس الكمي، ولا توجد تفاصيل حول الصيغة المستخدمة لحساب الدفع".

وقد وصفت جوجل الشهر الماضى التغييرات المقترحة بأنها غير عادلة، بينما حذرت المستخدمين من أن التنظيم الجديد سيؤثر على بحث جوجل و يوتيوب، حتى أن جوجل حذرت الأستراليين من أن "قانون مفاوضة وسائل الإعلام الإخبارية" قد يؤدى إلى تسليم بياناتهم إلى شركات الأخبار الكبرى، موضحة أنها مضطرة بسبب قانون المفاوضة إلى تزويد الشركات الإخبارية بتحذير حول التغييرات في خوارزمية بحثها، مما قد يشكل عقابًا للشركات المحلية.

وفى 20 أبريل، أعلنت الحكومة الأسترالية أنها وجهت لجنة المنافسة والمستهلكين الأسترالية (ACCC) لتطوير مدونة سلوك إلزامية لمعالجة اختلالات القوة التفاوضية بين شركات وسائل الإعلام الإخبارية الأسترالية وكل من جوجل و فيس بوك، وسيسمح مشروع الكود لشركات الإعلام الإخبارى بالمفاوضة بشكل فردى أو جماعى مع جوجل و فيس بوك على الدفع مقابل تضمين الأخبار فى خدماتهم.