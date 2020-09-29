الإعلان رسميًا عن الهاتف Oppo A33 مع شاشة LCD 90Hz بحجم 6.5 إنش، وبطارية بسعة 5000mAh

فاطمة أيت طالب - دبي - شركة Oppo تواصل توسيع سلسلة هواتفها الذكية الإقتصادية، فقد قامت في الشهر الماضي بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Oppo A53 في الهند، واليوم قامت الشركة بإزاحة الستار رسميًا عن هاتف ذكي جديد يُدعى Oppo A33 يُكلف ما يُعادل 155 دولار أمريكي.

الهاتف Oppo A33 الجديد يأتي مع مواصفات تقنية تشمل شاشة LCD بحجم 6.5 إنش وبدقة +HD تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 90Hz وبثقب صغير في الركن الأيسر العلوي من أجل الكاميرا الأمامية التي تبلغ دقتها 38 ميغابكسل، ويضم كذلك معالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 460، وذاكرة عشوائية بحجم 3GB، فضلا عن ذاكرة داخلية بحجم 32GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD.

Advertisements

الهاتف Oppo A33 الجديد يضم كذلك ثلاث كاميرات في الواجهة الخلفية بدقة 13 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 2 ميغابكسل لكاميرا الماكرو وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق. وإلى جانب ذلك، الهاتف Oppo A33 الجديد يأتي كذلك مع بطارية بسعة 5000mAh، وبشكل مسبق مع نظام Android 10 ومع واجهة ColorOS 7.2، كما أنه يضم مستشعر بصمات الأصابع في الخلف.

عمومًا، الهاتف Oppo A33 سيكون متوفرًا باللونين الأخضر والأسود ما بين 29 سبتمبر وأكتوبر مقابل ما يُعادل 155 دولار أمريكي.