الساعة الذكية Honor Watch GS Pro متاحة للشراء بشكل رسمي الآن، وتُكلف 250€

فاطمة أيت طالب - دبي - Honor Watch GS Pro هي الساعة الذكية المتينة التصميم الأولى من العلامة التجارية الفرعية Honor التابعة لشركة Huawei، وهي الساعة الذكية التي أعلنت عنها الشركة الصينية في أوائل شهر سبتمبر الجاري. أما وقد قلنا ذلك، فقد قررت شركة Honor الآن عرض هذه الساعة الذكية للبيع في خمسة بلدان أوروبية مقابل 250 يورو.

الأسواق الخمسة التي أصبحت فيها Honor Watch GS Pro متاحة للشراء هي المملكة المتحدة حيث تُكلف 250 جنيه إسترليني، وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا. المعجبين في المملكة المتحدة سيدفعون سعرًا أعلى مقارنة مع المعجبين في البلدان الأخرى بحكم الفرق بين العملتين، ولكنهم مع ذلك سيحصلون على سماعات Honor Magic Earbuds باللون الذي يريدونه والروتر Honor Router 3. إذا قاموا بشراء جميع هذه الأجهزة منفصلة، فهي ستُكلفهم عادة ما يصل إلى 499 جنيه إسترليني.

الوضع مختلف بعض الشيء في ألمانيا، فالساعة الذكية Honor Watch GS Pro تباع هناك بسعرها الكامل، ولكنك تحصل على هدية واحدة من بين الهدايا الخمسة المتوفرة والتي تشمل سماعات الرأس Honor Sport Pro وإسوارة اللياقة البدنية Honor Band 5. أما بالنسبة للمعجبين في فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، فهم سيحصلون على خصم قدره 20% مما يُخفض سعر الساعة الذكية إلى 199 يورو، ولكن هذا العرض سينتهي يوم الأربعاء المقبل.

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للتذكير، تضم Honor Watch GS Pro شاشة AMOLED بحجم 1.39 إنش وبدقة 454×454 إنش، وتضم كذلك إطار مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ وهيكل مصنوع من البوليكاربونات مع حزام من السيليكون. التصميم المتين لـ Honor Watch GS Pro يجعلها تحصل على 14 شهادة MIL-STD-810G بما في ذلك مقاومة الحرارة والصدمات والماء.

تستهدف Honor هواة رياضة المشي لمسافات طويلة والتزلج والسباحة من خلال ميزات مثل حالة المد والجزر والتنبيهات بشأن سوء الأحوال الجوية والتزلج وتتبع ألواح التزلج على الجليد بالإضافة إلى التنقل أثناء التنزه بعيدًا عن هاتفك.

في المجموع، هناك أكثر من 100 وضع تمرين بما في ذلك السباحة مع تتبع معدل ضربات القلب. هناك أيضًا مستشعر مدمج لمراقبة مستويات الأكسجين في الدم وتتبع النوم. وبغض النظر عن ذلك، فهذه الساعة الذكية مُزودة أيضًا بالمعالج HiSilicon Kirin A1، وتضم بطارية توفر ما يصل إلى 25 يومًا من الإستخدام في وضع الطاقة المنخفضة، في حين أن الإستخدام المكثف مع تفعيل GPS سيجعل الساعة تعمل لنحو 48 ساعة فقط. وبالنسبة لعملية الإقتران، فهي تتم بإستخدام البلوتوث 5.1.