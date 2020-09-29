الفيسبوك تريد أن يكون مستخدمي iOS قادرين على تغيير تطبيق الدردشة الإفتراضي في النظام

فاطمة أيت طالب - دبي - إحدى الميزات الجديدة التي جلبتها شركة آبل إلى نظام iOS 14 هي القدرة على تغيير بعض التطبيقات الإفتراضية، مثل المتصفح وتطبيق البريد الإلكتروني. ومع ذلك، فإن هذا هو كل ما مسموح به، ولهذا السبب قررت الفيسبوك مطالبة آبل بإجراء المزيد من التغييرات حيث تأمل في إقناع آبل بالسماح لها بتغيير تطبيقات المراسلة الإفتراضية أيضًا.

من الواضح أن الفيسبوك لا تفعل ذلك من أجل مستخدمي iOS لأن الشركة تأمل على ما يبدو أنه من خلال إقدام شركة آبل على هذه التغييرات، سيستخدم المستخدمون Facebook Messenger بإعتبار تطبيق المراسلة الإفتراضي. أثناء حديثه مع موقع The Information، نُقل عن نائب رئيس الفيسبوك، السيد Stan Chudnovsky قوله : ” نشعر أن الناس يجب يكونوا قادرين على إختيار تطبيقات مراسلة مختلفة وإختيار الإفتراضية منها على هواتفهم الذكية. بشكل عام، كل شيء يتحرك في هذا الإتجاه على أي حال “.

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بعد قولنا هذا، علينا أن نتساءل عن مدى جدوى هذه الخطة حقًا، أو ما إذا كان من الجيد تطبيقها. هذا لأنه عندما يتعلق الأمر بتطبيقات المراسلة، يكون لدى المستخدمين تطبيقات مختلفة لأغراض مختلفة. على سبيل المثال، قد يختار البعض إستخدام Telegram للعمل أو المدرسة، أو تطبيق WhatsApp للتواصل مع العائلة والأصدقاء، أو تطبيق WeChat أثناء الإتصال بأشخاص يعيشون في الصين أو أماكن أخرى في آسيا.

هذا يعني أنه قد لا يكون هناك بالضرورة تطبيق مراسلة إفتراضي لتبدأ به. ومع ذلك، لن نتفاجأ إذا كانت هذه إحدى الميزات التي ستجلبها آبل إلى نظام iOS في المستقبل، لا سيما إستنادًا إلى ما نراه، فقد بدأت شركة آبل على ما يبدو بالسماح بالتخصيص العميق داخل نظام iOS.