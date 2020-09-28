تسريب سعر Mi 10T هاتف شاومي القادم

يبدو ان شاومي قررت أن تصدر عائلة Mi 10T قريباً فبحسب أحدث التسريبات التي ظهرت فإن الشركة ستعلن عن سلسلة هواتف Mi 10T يوم الأربعاء القادم.

وأقول سلسلة Mi 10T لأننا سنرى ثلاث نسخ من الهاتف وهي نسخة عادية ونسخة برو ونسخة لايت مخففة.

قام أحد المسربين من الصين بنشر صور عالية الجودة لهاتف Mi 10t برو وتحديداً نسخة الـ 5g من الهاتف ويبدو اننا على موعد مع هاتف ذو تصميم مميز للغاية.

بحسب التسريبات السابقة فإن هاتف Mi 10T يأتي بشاشة بحجم 6.67 بوصة مع دقة 2340×1080 ومعدل تحديث 144 هرتز.

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ويبدو أن الشركات ستبدأ في تقليد آبل حيث ستقوم بدمج مستشعر البصمة في زر الطاقة الموجود في جانب الهاتف الأيمن .

من ناحية الكاميرات فإن Mi 10t Pro سيأتي بمعالج Snapdragon 865 مع ذاكرة 8 جيجابايت ومساحة تخزين تصل إلى 256 جيجابايت وبطارية بسعة 5000 مللي أمبير بقوة شحن سريع 33 واط.

أما عن سعر Mi 10t فبحسب التسريب هي كالتالي :

6+64 جيجابايت بسعر 300 يورو للنسخة اللايت

6+128 جيجابايت بسعر 350 يورو للنسخة الايت

8+128 جيجابايت بسعر 500 يورو للنسخة العادية

8+128 جيجابايت بسعر 550 يورو للنسخة البرو

8+265 جيجابايت بسعر 600 يورو للنسخة البرو .

المصدر 1.

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