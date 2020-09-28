تكنولوجيا: سامسونج تستعد لدعم هواتف GALAXY S21 بتقنية الشحن السريع بقدرة 65W

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تتوالى التسريبات حول الجيل القادم من هواتف GALAXY S21، حيث أشارت أحدث التسريبات التي نشرت اليوم إلى أن سامسونج تخطط لجلب تقنية الشحن السريع بقدرة 65W لدعم هواتف GALAXY S21.

بدأت العملاق الكوري في العمل على تطوير سلسلة GALAXY S21 القادمة التي تنطلق رسمياً العام المقبل، ولقد بدأت التسريبات بالفعل في تسليط الأضواء على المواصفات المقدمة في الجيل القادم من هواتف GALAXY S.

ولقد جاءت التسريبات الجديدة في تقرير نشر عبر “GalaxyClub”، حيث أكد التقرير على أن سامسونج بدأت في العمل على محول شاحن جديد بنموذج رقم EP-TA865، وهو نموذج يختلف عن رقم EP-TA845 الذي عرف به شاحن الشركة السابق الذي تميز بقدرة 45W.

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أيضاً كما هو متوقع أن تقدم العملاق الكوري الترقية الجديدة في الشحن السريع مع هواتف الشركة المميزة، لذا فإن هواتف Galaxy S21 ستكون أول الإصدارات المميزة التي تقدم من سامسونج العام المقبل، والتي تحصل على الترقية الجديدة في الشحن السريع إلى 65W.

من جانب أخر تشير التوقعات إلى أن سامسونج ستقدم تقنية الشحن السريع بقدرة 65W إلى أعلى إصدار في سلسلة Galaxy S21، بينما يأتي الإصدار الرئيسي بشاحن 25W، وإصدار Ultra بتقنية الشحن السريع بقدرة 45W.

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