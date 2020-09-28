اليكم 4 من أغلى التطبيقات في العالم

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 28 سبتمبر 2020 08:57 مساءً - منذ 4 دقائق

مع التطور التكنولوجي وصلنا الى مرحلة تمتلئ فيها متاجر التطبيقات التابعة لمختلف الشركات التقنية العالمية، بملايين التطبيقات والبرامج التي بعضها مجاني وبعضها الآخر مدفوع، ويطلب اشتراكات بسيطة ومقبولة، مقابل الخدمات التي يقدمها، في حين تتطلب بعض البرامج دفعًا مستمرًا طوال مراحل التعامل مع البرنامج، لتنويع مزاياه مقابل الدفع.

وفي الوقت ذاته، توجد بعض التطبيقات التي توصف بأنها باهظة الثمن، وتتطلب دفع مبالغ خيالية، لا يكاد يصدقها العقل، رغم أن تلك التطبيقات قد تقدم مزايا وخدمات معينة، تتطلب الدفع، إلا أن بعض التطبيقات يمكن وصفها بأنها الأغلى في العالم، ونستعرضها لكم كما أوردها موقع ”aitnews“ التقني:

iVIP Black

يطلق عليه (تطبيق المليونير) وهو يستحق هذا الاسم بالتأكيد، ويتوفر في متجر آب ستور بسعر يقارب 1000 دولار، مقابل هذا السعر، يمكنك الحصول على الكثير من الميزات، مثل: حجز الغرف الفندقية المميزة، والحصول على حجوزات ذات أولوية في بعض المطاعم الفخمة والشهيرة، وكذلك الدعوات إلى أفضل الحفلات. بالإضافة إلى ذلك، يتيح لك التطبيق حجز طائرة خاصة بسهولة، أو يخت مميز، أو حجز جزيرة خاصة.

CyberTuner

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إذا كنت تبحث عن أداة لضبط نغمات آلة البيانو، فإن تطبيق CyberTuner قد يكون مناسبًا لك، ولكن يجب عليك دفع 999,99 دولار للحصول عليه، ولكن كما يقول مطورو التطبيق، فإن هذا السعر له ما يبرره، حيث يتيح لك التطبيق تصحيحًا سريعًا ودقيقًا لنغمات آلة البيانو الخاص بك، مع وضعي Smart Tune و Pitch Raise اللذين حصلا على براءة اختراع أمريكية للتنبؤ بشكل فردي بكل نغمة في البيانو، كما يطلب التطبيق أيضًا، الدفع مقابل الحصول على ميزات إضافية.

Classic TC with WordPower

هذا التطبيق موجه للأشخاص الذين يعانون من مرض التصلب الجانبي الضموري (ALS) أو التوحد، أو أي حالة مرضية أخرى قد تؤثر في قدرتهم على الكلام بشكل طبيعي، حيث يتيح التطبي– الذي يأتي بسعر 299,99 دولار– للمرضى التحدث بالكلمات والعبارات والرسائل، بمجرد كتابتها على لوحة مفاتيح الهاتف عن طريق ميزة مدمجة، تسمى (built-in voice synthesizer) أو عن طريق تشغيل الرسائل المسجلة، وتتوفر العديد من الأصوات، مما يسمح للمستخدم باختيار صوت يناسب شخصيته.

DDS GP

طُور تطبيق (DDS GP) خصوصًا لمساعدة أطباء الأسنان في شرح أمراض الأسنان وطرق علاج مرضاهم بطرق أكثر فعالية، حيث يتيح لهم إظهار شدة التسوس، وأمراض اللثة، والعديد من الحالات والإجراءات الأخرى بسهولة، من خلال أكثر من 200 عرض مصور، كما أنه يدعم 13 لغة، ولكن يصل سعره إلى 399.99 دولار، وذلك بحسب “ارم نيوز”