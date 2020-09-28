سامسونغ تكشف عن جهازها اللوحي الجديد “جالاكسي تاب أكتيف 3”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 28 سبتمبر 2020 08:57 مساءً - منذ 37 دقيقة

أعلنت شركة سامسونغ عن إطلاق حاسوبها اللوحي الجديد “جالاكسي تاب أكتيف 3” Galaxy Tab Active3 الذي ينتمي إلى فئة الأجهزة الشديدة المتانة.

أضافت سامسونج: “لقد صمم جالاكسي تاب أكتيف 3 ليواكب عمل الشركات مع زيادة التركيز على تحسين إنتاجية الموظفين وسلامتهم”.

ويقدم Galaxy Tab Active3 شاشة من نوع PLS TFT LCD بقياس 8 بوصات وبدقة 1920×1200 بكسل، كما يقدم معالجًا ثماني النوى من نوع Samsung Exynos 9810 وبتردد 2.7 جيجاهرتز.

ووفق موقع aitn التقني يقدم الحاسوب اللوحي ذاكرة وصول عشوائي بحجم 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت، أو 128 جيجابايت مع إمكانية التوسعة حتى 1 تيرابايت عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية من نوع (مايكرو إس دي) microSD.

على ظهر الحاسوب الذي يزن نحو 428 جرامًا وسمك 9.9 ملم تواجد كاميرتان دقة الأولى منهما 13 ميجابكسل، ودقة الأخرى 5 ميجابكسل.

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ويحتوي جالاكسي أكتيف 3 على بطارية بسعة 5,050 ميلي أمبير/ الساعة. وبرمجيًا، يعمل الحاسوب بنظام التشغيل أندرويد 10 مع وعد من سامسونج بدعم ما يصل إلى ثلاثة أجيال من تحديثات نظام أندرويد.

ولأنه من الحواسيب اللوحية الشديدة المتانة، فإن الحاسوب يدعم العديد من معايير المتانة، مثل: معيار مقاومة الماء والغبار IP68، ومعيار المقاومة العسكرية الأمريكية MIL-STD-810H. ويتحمل الحاسوب السقوط من ارتفاع 1.5 متر.

ويأتي الحاسوب مع القلم الإلكتروني S Pen الذي يدعم هو أيضًا مقاومة الماء والغبار وفق معيار IP68، كما أنه يأتي مع غطاء حماية مقاوم للصدمات.

كما يأتيجالاكسي أكتيف 3 بطرازين، الأول يدعم شبكات (واي فاي) Wi-Fi، بالإضافة إلى طراز يدعم شبكات الجيل الرابع 4G LTE.

ولم تشر سامسونج إلى أي معلومات عن سعر الحاسوب اللوحي الجديد، لكنها قالت: إنه موجه لأوروبا وآسيا، وسيصدر في “أسواق محددة” اعتبارًا من اليوم.

و باعت سامسونج طراز Wi-Fi من جهاز Tab Active 2 مقابل 420 دولارًا، وطراز LTE بسعر 520 دولارًا أمريكيًا عندما طُرح للبيع بالتجزئة في الولايات المتحدة في عام 2018.