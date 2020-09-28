تكنولوجيا: هاتف Oppo A33 ينطلق رسمياً بمعدل تحديث 90Hz وسعر 150 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Oppo عن هاتف Oppo A33 اليوم بمعالج Snapdragon 460، ومعدل تحديث 90Hz في الشاشة، والذي يتوفر بسعر 150 دولار.

يأتي هاتف Oppo A33 بشاشة LCD بحجم 6.5 إنش، ودقة عرض 720 بيكسل، ومعدل تحديث 90Hz، كما يضم هاتف Oppo A33 رقاقة معالج Snapdragon 460، مع ذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 32 جيجا بايت، ويدعم التخزين الخارجي في micro SD حتى سعة 256 جيجا بايت.

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ويضم هاتف Oppo A33 كاميرة سيلفي في ثقب في الجانب الأيسر من الشاشة بدقة 8 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.0، بينما تأتي الكاميرة الخلفية بإعدادات ثلاثية مع مستشعر رئيسي بدقة 13 ميجا بيكسل، وأخر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير، ومستشعر macro أيضاً بدقة 2 ميجا بيكسل.

كما يدعم هاتف Oppo A33 بطارية بقدرة 5000 mAh، مع واجهة ColorOS 7.2 ونظام تشغيل Android 10، ومن المقرر أن يتوفر الهاتف باللون الأخضر واللون الأسود، على أن ينطلق للبيع ما بين 29 من سبتمبر، والأول من أكتوبر بسعر 150 دولار أو 132 يورو.

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