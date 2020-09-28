تكنولوجيا: هواوي تعلن عن هاتف P Smart 2021 بمعالج Kirin 710A وبطارية 5000 mAh وسعر 229 يورو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة هواوي رسمياً اليوم عن هاتف P Smart 2021 الذي ينطلق بمعالج Kirin 710A وبطارية بقدرة 5000 mAh، مع مستشعر رئيسي للكاميرة الخلفية بدقة 48 ميجا بيكسل، وسعر 229 يورو.

يتميز هاتف P Smart 2021 بشاشة IPS LCD بحجم 6.67 إنش، وجودة عرض FHD بلس، وأبعاد 20:9 ، كما يأتي الهاتف بتصميم ثقب الشاشة للكاميرة الأمامية المميزة بدقة 8 ميجا بيكسل.

كما يأتي هاتف P Smart 2021 برقاقة معالج Kirin 710A، مع ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت، أيضاً يدعم التخزين الخارجي عبر بطاقة microSD، كما يأتي الهاتف بواجهة EMUI 10.1، ونظام Android 10.

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ويضم هاتف P Smart 2021 إعدادات رباعية للكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، ومستشعر بزوايا عرض واسعة بدقة 8 ميجا بيكسل، ومستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل.

كما يأتي هذا الإصدار بقدرة بطارية 5000 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 22.5W، ويضم مدخل 3.5مم للسماعات، وينطلق الهاتف بألوان الأسود والأخضر، وأيضاً لون متدرج كما يأتي بسعر 229 يورو.

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