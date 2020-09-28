Huawei تكشف النقاب رسميًا عن Huawei P Smart 2021 مع المعالج HiSilicon Kirin 710A

فاطمة أيت طالب - دبي - لا تزال هناك حاجة لمضي ثلاثة أشهر قبل توديع سنة 2020 التي كانت حافلة بالأحداث التي ستبقى راسخة في الذاكرة وأبرزها جائحة Covid-19، ولكن يبدو أن شركة Huawei متشوقة بشدة لتوديع هذه السنة وإستقبال سنة 2021 على أمل أن تشهد أحداث جميلة، فهي الآن قررت إزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Huawei P Smart 2021.

الهاتف Huawei P Smart 2021 الجديد من شركة Huawei يضم مواصفات تقنية متقدمة تشمل شاشة IPS LCD بحجم 6.67 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من فئة HiSilicon Kirin 710A، وذاكرة عشوائية بحجم 4GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن بطارية بسعة 5000mAh تدعم الشحن السريع بقوة 22.5W، ومستشعر بصمات الأصابع في الجانب.

Advertisements

الهاتف Huawei P Smart 2021 الجديد يأتي كذلك مع كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابكسل وأربع كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 2 ميغابكسل لكاميرا الماكرو وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق. وبصرف النظر عن الكاميرات، فهذا الهاتف يأتي كذلك بشكل مسبق مع نظام Android 10 ومع واجهة EMUI 10.1.

هذا الهاتف الجديد من شركة Huawei، سيكون متوفرًا بألوان تشمل الأسود والأخضر والزهري المتدرج، وسيُكلف ما يُعادل 229 يورو. هو متاح بالفعل في أوروبا وسيظهر على الأرجح في المزيد من المناطق في الأشهر القادمة.