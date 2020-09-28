OnePlus تكشف عن شاحن 65W Warp Charge، وستُعلن عن منتجات أخرى يوم 14 أكتوبر

فاطمة أيت طالب - دبي - أكدت لنا شركة OnePlus بالفعل في الأسبوع الماضي أنها ذاهبة لإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف OnePlus 8T في اليوم 14 من شهر أكتوبر المقبل، ولكن يبدو أن الشركة الصينية تعتزم الكشف عن عدة منتجات أخرى في نفس اليوم. وفقًا لأحدث المعلومات من المسرب البارز Ishan Agarwal، فيبدو أن شركة OnePlus بصدد إطلاق 5 منتجات إضافية جنبًا إلى جنب مع الهاتف OnePlus 8T.

لقد قمنا بالفعل بتغطية التسريبات حول سماعات الأذن اللاسلكية القادمة OnePlus Buds Z والساعة الذكية OnePlus Watch، والبطارية المحمولة القادمة من الشركة. هناك أيضًا محادثات حول إطلاق منتج آخر ذات صلة بالصوتيات، والهاتف الذكي الإقتصادي OnePlus Clover الذي كان محورًا للعديد من الشائعات في الفترة الماضية.

في غضون ذلك، كشف لنا الرئيس التنفيذي لشركة OnePlus، السيد Pete Lau عن المزيد من التفاصيل حول تقنية الشحن السريع 65W Warp Charge الجديدة للشركة. يمكننا فعلاً أن نرى الشاحن الذي يبدو أكبر قليلاً من شاحن Warp Charge 30T السابق.

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والأهم من ذلك، هو أنه سيقوم أخيرًا بالإنتقال من USB Type-A إلى USB Type-C. وسيدعم الشاحن 65W Warp Charge الجديد التوافق مع الإصدارات السابقة كذلك بما في ذلك 45W Power Delivery مما يمنحك أفضل ما في كلا العالمين. وبالعودة إلى التقارير السابقة، فسوف يأتي الهاتف OnePlus 8T مع بطارية بسعة 4500mAh مقسمة إلى بطاريتين بسعة 2250mAh لكل منهما. سيقوم الشاحن الجديد 65W Warp Charge بشحن 58 في المئة من هذه البطارية في غضون 15 دقيقة فقط، والبطارية بالكامل في غضون 39 دقيقة.