سامسونج تعمل بدورها على شاحن بقوة 65W من أجل تشكيلة Galaxy S21 Series

فاطمة أيت طالب - دبي - يبدو أن شركة سامسونج تعمل على شاحن جديد يمتاز بقوة 65W، فقد تم اليوم رصد إحدى الهيئات التنظيمية في كوريا الجنوبية تمنح شهادة المصادقة لهذا الشاحن. قد يكون هذا الشاحن من أجل سلسلة هواتف Galaxy S21 Series القادمة في العام المقبل أو قد يكون لجهاز مختلف تمامًا، ولكن الإسم الرمزي يشير إلى أنه قد يكون لتشكيلة هواتف سامسونج الرائدة القادمة أوائل العام المقبل.

يعتقد موقع GalaxyClub أن هذا الشاحن يخص سلسلة هواتف Galaxy S21 Series بسبب إسمه الرمزي. شاحن سامسونج الحالي بقوة 45W يحمل الإسم الرمزي EP-TA845 بينما يحمل الشاحن الجديد الذي تمت المصادقة عليه للتو الإسم الرمزي EP-TA865. يعتمد هذا بطبيعة الحال على إفتراض أن سامسونج إستخدمت مرة أخرى رقمين للإشارة إلى قوة الشحن.

لا تكشف صورة شهادة المصادقة عن أي شيء بإستثناء أنه بالفعل شاحن للحائط. سنكون في حالة ترقب على أمل ظهور مزيد من المعلومات التي تربطه بأحد منتجات سامسونج القادمة.