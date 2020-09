فاطمة أيت طالب - دبي - من المقرر أن تقوم شركة Xiaomi بإزاحة الستار رسميًا عن ثلاثة هواتف ذكية جديدة ضمن تشكيلة Xiaomi MI 10T Series في اليوم 30 من شهر سبتمبر الجاري، ويتعلق الأمر هنا بكل من Xiaomi Mi 10T Lite و Xiaomi Mi 10T و Xiaomi Mi 10T Pro. وحتى ذلك الحين، فقد تم اليوم تسريب المواصفات التقنية الكاملة للهاتفين Xiaomi Mi 10T و Xiaomi Mi 10T Pro مما أعطانا فكرة أفضل عما يمكن توقعه. كما توقعنا سابقًا، سيكون الإختلاف الرئيسي هو أن الهاتف Xiaomi Mi 10T سيصل مع كاميرا أساسية بدقة 64 ميغابكسل، بينما سيأتي الهاتف Xiaomi Mi 10T Pro مع كاميرا أفضل بدقة 108 ميغابكسل.

الإختلاف الآخر الوحيد وفقا لهذا التسريب هو أن الهاتف Xiaomi Mi 10T Pro سيكون متوفرًا للشراء مع 128GB أو 256GB من الذاكرة الداخلية بينما سيكون الهاتف Xiaomi Mi 10T متوفرًا مع 128GB فقط من الذاكرة الداخلية.

وبالنسبة لبقية المواصفات المشتركة بين كلا الهاتفين، فهي تشمل معالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 865، ومودم متوافق مع شبكات الجيل الخامس 5G، وذاكرة عشوائية بحجم 8GB من نوع LPDDR5، وشاشة LCD بحجم 6.67 إنش وبدقة +FullHD تمتاز بمعدل تحديث 144Hz، فضلاً عن مستشعر بصمات الأصابع في الجانب، وبطارية بسعة 5000mAh تدعم الشحن السريع بقوة 33W. وعلاوة على ذلك، فكلا الهاتفين سيدعمان كذلك البلوتوث 5.1 و WiFi 6، وسيضمان منفذ السماعات 3.5mm.

وبالعودة إلى الشائعات السابقة، فقد إقترحت إمكانية عرض هذين الهاتفين للبيع بأسعار تتراوح بين 550 يورو و700 يورو، ولكن هذه الأسعار قد تختلف من بلد إلى آخر كما تعودنا دائمًا مع منتجات Xiaomi.

