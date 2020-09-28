سعر ومواصفات Oppo Reno 4 – مميزات وعيوب اوبو رينو 4

Oppo Reno 4 يعد مناسبًا في سعره بـ6300 جنيه مصري حيث انه منافس نوعًا ما قريب من هاتفي Galaxy A71 و Xiaomi Mi Note 10 lite. يتفوق الهاتفان الأخريان في عوامل عديدة بالطبع و الـA71 يعد افضل هذه الفئة لكن Reno 4 ليس سيئًا بمعالج snapdragon 720G و بطارية تكفي لما يقترب من يوم كامل وشاشة OLED وشحن بقدرة 30Watt وهي نقطة تفوق في الفئة.

هاتف Oppo Reno 4 له نقطة تفوق اخرى وجود كاميرا بدقة 1.2MP بالأمام وظيفتها اعطاءك ميزة الـMotion Control لتتحكم بالهاتف بدون لمسه كأن تقوم بالتلويح امامه للرد على مكالمة. او الـScroll بإستخدام كف اليد بأن تلوح امام الكاميرا. وهناك وضع خصوصية بحيث يخفي التطبيق كل الإشعارات عندما ينظر احد غيرك الى الهاتف اثناء استعمالك له. فهذه ميزة تفوقه في هذه الفئة