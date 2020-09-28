تكنولوجيا: شاومي تقدم شاشة Mi TV Lux بحجم 82 إنش ودقة 4K وMi TV Lux Pro بدقة 8K

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة شاومي اليوم عن شاشات Mi TV Lux بحجم 82 إنش ودقة 4K وMi TV Lux Pro بحجم 82 إنش ودقة 8K، ومعدل تحديث 120Hz، ودعم تقنية Dolby Atmos.

تأتي شاشات Mi TV Lux وMi TV Lux Pro بتقنية MEMC لتعويض الحركة، كما تدعم الشاشات Dolby Vision، و Dolby Atmo، كما يدعم جهاز Mi TV Lux Pro دقة 8K بمعدل 60Hz، مع معالج يدعم شبكات 5G عبر بطاقة SIM، كما يأتي هذا الإصدار مع وحدة تحكم عن بعد NFC لدعم إرسال المحتوى من الهواتف الذكية إلى الشاشة.ويدعم هذا الإصدار سطوع 2000 nit.

وتأتي شاشة Mi TV Lux مع تقنية الإضاءة الخلفية Mini LED، التي تدعم التحكم في إضاءة 960 نقطة، مع التحكم في الظلال، و 4096 مستوى للتحكم في السطوع، وتدرج لوني واسع بنسبة 98% من ألوان P3 gamut، كما يتضمن ساوند بار بتصميم مستطيل، و6 وحدات من المكبرات، كما يدعم TV 3.0، وXiao Ai 3.0 ودعم إدراك الصوتيان بعيدة المدى.

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مواصفات شاشة Mi TV Lux بحجم 82 إنش

شاشة بحجم 82 إنش ودقة عرض 3840 في 2160 بيكسل 4K وإضاءة Mini LED خلفية في 960 جزء، وزاوية عرض 178 درجة، وتقنية Quantum Dot، ودعم 93% من ألوان DCI-P3 Gamut، سطوع 1000 nit، تباين 1400000:1، مع دعم تقنية HDR 10+، وتقنية تعويض الحركة MEMC، وDolby Vision، بسرعة إستجابة 6.5 مللي ثانية.

معالج MediaTek MT9650 رباعي الأنوية، مع كرت شاشة Mali-G52 MC1

وضع تلقائي عند تأخر الإستجابة، مع معدل تحديث متغير، لتفادي تأخر الإستجابة، أو التجميد أو تصدع الصورة

ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام وسعة تخزين 64 جيجا بايت

Patchwall

تدعم الشاشة الإتصال بشبكات WiFi 802.11 ac بتردد 2.4GHz / 5GHz، والبلوتوث 5.0، وتضم 3 من منافذ HDMI 2.1، و2 من منافذ USB, S/PDIF, Ethernet

6 وحدات من المكبرات الصوتية تنقسم إلى 2 بقدرة 2.5W في الجانب الأيسر والأيمن، و2 من الوحدات ذات الصوت متعدد الإتجاهات بقدرة 15W، مع مضخم صوتيات بتردد منخفض، ودعم 2.1.2 Dolby Atmos، و DTS، وأيضاً Dolby Audio.

مواصفات شاشة Mi TV Lux Pro

شاشة بحجم 82 إنش ودقة عرض 7680 في 4320 بيكسل 8K، وزاوية عرض 178 درجة، ودعم نسبة 98% من ألوان DCI-P3 Gamut، سطوع 2000 nit، تباين 1400000:1، مع دعم تقنية HDR 10+، وتقنية تعويض الحركة MEMC، وDolby Vision

معالج Novatek 72685 يدعم شبكات 5G، مع كرت شاشة Mali G51 MP4

وضع تلقائي عند تأخر الإستجابة، مع معدل تحديث متغير، لتفادي تأخر الإستجابة، أو التجميد أو تصدع الصورة

ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام وسعة تخزين 256 جيجا بايت

Patchwall

تدعم الشاشة الإتصال بشبكات WiFi 802.11 ac بتردد 2.4GHz / 5GHz، والبلوتوث 5.0، وتضم 3 من منافذ HDMI 2.1، و2 من منافذ USB, S/PDIF, Ethernet

ساوند بار مستطيل مع 8 وحدات من المكبرات الصوتية ودعم Dolby Atmos، و DTS، وأيضاً Dolby Audio.

ومن المقرر أن يتوفر جهاز Mi TV Lux بدقة 4K بسعر 1465 دولار على أن يتوفر في السوق الصيني اليوم، بينما ينطلق Mi TV Lux Pro بسعر 7330 دولار ويتوفر للبيع في السوق الصيني بدءاً من 21 من أكتوبر المقبل.

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