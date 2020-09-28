تكنولوجيا: HTC تعود للمنافسة في سوق الهاتف قريباً بإصدار جديد قابل للطي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة HTC في إتخاذ الخطوات الأولى للعودة للمنافسة من جديد في سوق الهاتف، حيث سجلت الشركة براءة إختراع في تصميم الهواتف القابلة للطي.

تراجعت حصة شركة HTC السوقية خلال السنوات الماضية بشكل واضح، إلا أن الشركة لم تتوقف عن محاولاتها للعودة للمنافسة وجذب المستخدمين لإصداراتها من جديد، على أن تتجه إلى المنافسة في سوق الهواتف القابلة للطي.

كانت شركة HTC قد سجلت براءة إختراع في تصميم الهواتف القابلة للطي في WIPO خلال 2019، واليوم تكشف التسريبات عن ملف براءة الإختراع والرسم التخطيطي لهاتف HTC القابل للطي، كما تستعرض التسريبات آلية طي هذا الهاتف.

وتؤكد التسريبات على أن براءة إختراع HTC في تصميم الهواتف القابلة للطي تختلف عن الإصدارات المقدمة من عمالقة تصنيع الهاتف حتى الآن، حيث يختلف إصدار HTC بشكل رئيسي في آلية طي الهاتف، حيث يدعم الهاتف الطي إلى الخارج، أيضاً يأتي الجزء الخلفي من الجهاز بدون شاشة إضافية، حيث سيتم حجب الجزء الخلفي من الأمام عند الطي.

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ومن المتوقع أن تقدم HTC العديد من التنبيهات على المستخدمين عند تنفيذ الهاتف على أرض الواقع، نظراً لإحتمال تعرض الشاشة للخدش بنسبة كبيرة نتيجة لطي الشاشة للخارج، كما تأتي آلية طي الهاتف مرئية بشكل واضح في التصميم، لذا ستكون آلية صلبة وفقاً للتوقعات.

يذكر أن HTC تخطط لزيادة أرباح الشركة من قسم الهاتف بحلول 2025، لذا ستواجه الشركة منافسة كبيرة خلال الفترة القادمة، بشكل خاص في سوق الهواتف المتوسطة وأيضاً الإصدارات المميزة من الهواتف الذكية.

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