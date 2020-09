هاتف Realme Q القادم سيصل يوم 13 أكتوبر مع تقنية الشحن السريع 65W وواجهة Realme UI 2.0

فاطمة أيت طالب - دبي - كشفت لنا شركة Realme في الأسبوع الماضي عن واجهتها الأحدث والتي أطلقت عليها إسم Realme UI 2.0، وهي الواجهة التي تستند على نظام Android 11. تلقينا أيضًا أخبارًا عن هاتف ذكي قادم من شركة Realme من المقرر إطلاقه قريبًا سيحصل على واجهة المستخدم الجديدة.

الآن، كشف لنا الحساب Digital Chat Station على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo عن التفاصيل الأولى حول الهاتف الجديد والذي سيكون جزءًا من تشكيلة Realme Q Series. ولإزالة الغموض، فإن سلسلة هواتف Realme Q Series متاحة حاليًا بشكل حصري في الصين ولديها عضو واحد فقط يحمل إسم Realme Q الذي جاء بنفس تصميم ومواصفات الهاتف Realme 5 Pro.

سيأتي الهاتف الجديد مع شاشة OLED تمتاز بثقب وتضم مستشعر بصمات الأصابع. هذا الهاتف سيدعم كذلك تكنولوجيا الشحن السريع بقوة 65W وسيحصل على تصميم جديد تمامًا. لا نعرف الكثير عن سلسلة Realme Q Series. ومن الجدير بالذكر أيضًا أن Realme قامت بالتشويق لهاتف يضم كاميرا أسفل الشاشة وهناك إحتمال ضئيل أن يكون هذا الهاتف هو Realme Q الجديد. عمومًا، سنضطر إلى إنتظار مزيد من التفاصيل.

As per Digital Chat Station, the Realme Q series is coming soon. The first device will be launching on October 13.#Realme #RealmeQ pic.twitter.com/KFsfvEZUnF