Galaxy Tab Active 3 يصل رسميًا مع هيكل متين وقلم S Pen مقاومة للماء

فاطمة أيت طالب - دبي - إستمعت شركة سامسونج لملاحظات العملاء وقامت بإنشاء الجهاز اللوحي المرافق الأفضل للعاملين في الميدان. في الواقع، لقد قامت الشركة اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن الجهاز اللوحي Galaxy Tab Active 3 الذي يأتي مع تصميم متين مما يتيح له تحمل السقوط من إرتفاع متر ونصف دون غطاء واقي ومن إرتفاع 1.2 متر على سطح مستوٍ.

وعلاوة على ذلك، فهذا الجهاز اللوحي الجديد يحمل كذلك شهادة IP68 مما يعني أنه يستحمل المياه والغبار مما يعني بدوره أنه من الممكن إستخدامه تحت المطر مع العلم بأنه يضم شاشة LCD بحجم 8.0 إنش مصممة لتعمل مع القفازات، ولكن إذا كانت القفازات كبيرة وتصعب عليك مهمة إستخدام شاشة الجهاز، فهنا يأتي دور القلم الإلكتروني S Pen.

وبغض النظر عن ذلك، الجهاز اللوحي Galaxy Tab Active 3 الجديد يأتي كذلك مع معالج ثماني النوى من فئة Exynos 9810، وذاكرة عشوائية بحجم 4GB، وذاكرة داخلية بحجم 64GB أو 128GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلاً عن بطارية بسعة 5050mAh تقبل إمكانية الشحن على قاعدة الإرساء بفضل الدبابيس الموجودة في الجانب، ومستشعر بصمات الأصابع.

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هذا الجهاز اللوحي الجديد يضم كذلك كاميرا أمامية بدقة 5 ميغابكسل وخلفية بدقة 13 ميغابكسل، ويأتي مسبقًا مع نظام Android 10 ومع الوضع DeX Mode الذي يتيح لك الحصول على تجربة الحاسوب، ومع الحزمة الأمنية Samsung Knox التي تعمل على حمايتك طوال الوقت من التهديدات الخارجية.

عمومًا، الـ Galaxy Tab Active 3 الجديد متاح إبتداء من اليوم في عدد من البلدان في أوروبا وآسيا، وسيتم الإعلان عن موعد توفر هذا الجهاز اللوحي في المناطق الأخرى في وقت لاحق. هناك نسخة من هذا الجهاز اللوحي تدعم شبكات WiFi فقط، وهناك نسخة أخرى تدعم شبكات LTE أيضًا.