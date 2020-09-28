الهاتف Xperia 1 III سيصل مع شاشة أكثر إشراقًا ومع كاميرا أمامية أفضل

فاطمة أيت طالب - دبي - بعدما تم الإعلان رسميًا بالفعل عن الهاتفين Xperia 1 II و Xperia 5 II، فالأنظار تتجه الآن صوب الهاتف Xperia 1 III، والذي من المفترض أن يصل في وقت ما في بداية العام المقبل. لدينا التقرير الأول وهو محدد إلى حد ما بالنظر إلى أننا ما زلنا على بعد عدة أشهر من الإعلان الرسمي. تقول إحدى وكالات الأنباء في اليابان والتي تملك سجل حافل في الأمور المتعلقة بشركة Sony أنها حصلت على المعلومات من شخص موثوق به.

يقول التقرير أن الهاتف Xperia 1 III الجديد سيحصل على ترقية على مستوى الشاشة بحيث ستكون أعلى سطوعًا بنسبة 15 في المئة بينما ستحصل الكاميرا الأمامية على فتحة أوسع والتي من المفترض أن تُحسن من أدائها العام. ومع ذلك، سيظل حجم مستشعر الكاميرا ودقتها كما هو.

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نتساءل عما إذا كانت الترقية على مستوى السطوع ستأتي مع تغييرات أخرى في الشاشة، وما إذا كنا على وشك رؤية شاشة أخرى بدقة 4K. لا يزال هناك متسع من الوقت قبل وصول الهاتف بشكل فعلي، لذلك من المحتمل أن نحصل على إجابة على ذلك في هذا الإطار الزمني.