هواتف iPhone تهيمن على قائمة الهواتف الـ 10 الأكثر مبيعًا في الولايات المتحدة

فاطمة أيت طالب - دبي - في تقرير جديد من مؤسسة Counterpoint المتخصصة في بحوث السوق، تم إصدار قائمة بالهواتف الذكية العشرة الأكثر مبيعًا في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر. تغطي التواريخ عمليات شراء الهواتف الذكية المقدرة بين 31 أغسطس و5 سبتمبر. توضح القائمة بالتأكيد عدم وجود تنوع في شعبية الهواتف الذكية بين مستهلكي الهواتف الذكية في الولايات المتحدة الأمريكية.

الأجهزة الثلاثة الأولى في القائمة تعود ملكيتها جميعًا لشركة آبل. لا يزال iPhone 11 و iPhone 11 Pro Max و iPhone SE 2020 يشهدون مبيعات قوية في الولايات المتحدة الأمريكية. إحتلت شركة آبل أيضًا المركزين الخامس والسادس مع iPhone XR و iPhone 11 Pro. في الأساس، كل iPhone تبيعه شركة آبل مُدرج في القائمة ونحن نقترب من إطلاق تشكيلة iPhone 12 Series.

Galaxy Note 20 Ultra 5G و Galaxy Note 20 5G و Galaxy S20 5G مدرجون أيضًا جميعًا في القائمة بحيث حل الهاتف الأول في المرتبة الرابعة، في حين حل الهاتف الثاني في المرتبة الثامنة والهاتف الثالث في المرتبة التاسعة. لا يزال Galaxy Note 20 من سامسونج يشهد مبيعات قوية، كما أن الطراز الأرخص من Galaxy S20 لا يزال يباع هو الآخر بشكل جيد. نتوقع أن يتلقى Galaxy S20 Fan Edition من سامسونج إستقبالاً حارًا من المستهلكين الأمريكيين، خاصة وأنه يأتي بتشكيلة مختلفة من الألوان ومواصفات تقنية مميزة في الحقيقة.

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تتوقع مؤسسة Counterpoint أن تُطلق شركة سامسونج ” عروضًا ترويجية على نطاق واسع ” لمنع إنخفاض مبيعات هواتفها الذكية.

أخيرًا، إستطاعت شركة LG أن تدخل إلى القائمة بعدما حل الهاتف LG Stylo 6 في المرتبة السابعة والهاتف LG K51 في المرتبة العاشرة. الهواتف الذكية المتوسطة من شركة LG تحظى بشعبية جيدة في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن هواتفها الذكية الرائدة لم تكن شعبية أبدًا في بلاد العام سام على عكس هواتف سامسونج الرائدة.