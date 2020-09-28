تكنولوجيا: سامسونج تعلن رسمياً عن جهاز GALAXY TAB ACTIVE 3 بقدرة بطارية 5050 mAh

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت العملاق الكوري رسمياً اليوم عن جهازها اللوحي GALAXY TAB ACTIVE 3، الذي ينطلق بمعايير المقاومة المميزة لهذه الفئة من الأجهزة مع بطارية قابلة للتغيير بقدرة 5050 mAh، ومعالج Exynos 9810.

يتميز جهاز GALAXY TAB ACTIVE 3 اللوحي بحجم شاشة 8 إنش WUXGA ودقة عرض 1920 في 1200 بيكسل، كما يدعم الجهاز رقاقة معالج Exynos 9810، مع ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت.

كما يأتي جهاز GALAXY TAB ACTIVE 3 بالمعايير التي تؤكد على كفاءة مقاومة الجهاز للسقوط أو الصدمات، حيث يتضمن معايير MIL-STD-810H، كما تقدم سامسونج تحسينات في مقاومة الصدمات، أيضاً تؤكد على قدرة الجهاز على مقاومة السقوط من إرتفاع 1.5 متر مع غطاء الحماية الخاص بالجهاز اللوحي.

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وتؤكد سامسونج أيضاً على إضافة تحسينات لتعزيز كفاءة مقاومة الجهاز اللوحي في الظروف المناخية المختلفة، أو الصعبة بشكل خاص، كما يدعم الجهاز تقنية Wi-Fi 6 مع MIMO، ويضم بطارية قابلة للتغيير بقدرة 5050 mAh، لذا يمكن للمستخدم إستبدال البطارية بسلاسة.

من جانب أخر يدعم جهاز GALAXY TAB ACTIVE 3 اللوحي تقنية الشحن السريع، كما يأتي الجهاز بالجيل الأول من موصل POGO pin USB 3.1، مع زر مخصص لتنشيط سريع للتطبيقات الأكثر إستخداماً، كما تم تعزيز عملية مسح الباركود بكاميرة الجهاز اللوحي، وأيضاً تعزيز آلية اللمس في الشاشة لدعم المستخدم في إستجابة الشاشة بكفاءة أكثر عند إرتداء القفازات.

الجهاز يدعم تقنية الدفع عبر NFC، كما تقدم سامسونج قلم S مع الجهاز اللوحي يدعم معايير IP68 لمقاومة الماء والغبار، ويعمل الجهاز اللوحي بنظام Android 10، مع واجهة One UI، كما تؤكد سامسونج على دعم الجهاز اللوحي التحديث لثلاثة إصدارات قادمة من نظام التشغيل.

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