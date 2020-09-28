شركة Bose تعود إلينا مع الجيل الثاني من سماعات النوم Bose Sleepbuds

فاطمة أيت طالب - دبي - قبل عدة سنوات، أعلنت شركة Bose عن سماعات للأذن تُدعى Sleepbuds. على عكس سماعات الأذن العادية، تم تصميم سماعات Sleepbuds هذه لتقوم بإرتدائها أثناء نومك، ومن هنا جاء إسمها. إنها مصممة للمساعدة في إخفاء الضوضاء والصوت في الخلفية، مع تقديم محتوى مريح من المفترض أن يساعد المستخدمين في الحصول على قسط جيد من الراحة أثناء الليل.

ومع ذلك، كانت هناك مشكلات تتعلق بعمر البطارية أدت في النهاية إلى توقف الشركة عن بيع هذه السماعات، ولكن يبدو أن Bose لم تستسلم تمامًا بعد، فقد أعلنت هذه الشركة الآن عن الجيل الثاني من هذه السماعات والذي أطلقت عليه إسم Sleepbuds II، وهي السماعات التي تأتي مع بعض التحسينات مقارنة مع سماعات Sleepbuds الحالية.

Advertisements

بعض هذه التغييرات تشمل إجراء تغييرات طفيفة على التصميم حيث يبلغ عمقها الآن ربع بوصة فقط، مما يعني أنه يمكن للمستخدمين إرتدائها أثناء نومهم ويجب أن يكونوا مرتاحين نسبيًا حتى لو إستلقوا على جانبهم. هناك أيضًا طبقة جديدة تمنعها من ” الصرير ” على نسيج وسادتك، وهوائي محسّن من شأنه أن يجعل إتصال البلوتوث أكثر موثوقية.

عالجت Bose أيضًا مشاكل البطارية حيث ستوفر ما يصل إلى 10 ساعات من الاستخدام. هناك أيضًا مجموعة من المحتويات الصوتية الجديدة التي تتضمن 14 مقطعًا لإخفاء الضوضاء، و 15 مشهدًا طبيعيًا، و 10 مقاطع هادئة. سماعات Bose Sleepbuds II الجديدة ليست رخيصة على الإطلاق، فهي تُكلف 250 دولار أمريكي.