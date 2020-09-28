“أبل ون”..خدمة جديدة من أبل لمنافسة نتفليكس وأمازون برايم

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 28 سبتمبر 2020 02:54 مساءً - منذ 38 دقيقة

كشفت شركة أبل عن إطلاق خدمة جديدة ترفيهية منوعة، أطلقت عليها اسم ”أبل ون“ (Apple One‏) ، لمنافسة نتفليكس وأمازون برايم .

وتأمل الشركة الأمريكية في أن تكون هذه الخدمة الترفيهية منافسًا قويًا يمكنه إزاحة عمالقة عالم الترفيه الحالي في العالم مثل ”نتفليكس“ و“أمازون برايم“ وغيرها من الخدمات التي تقدم المحتوى المرئي، حسب الطلب.

و“أبل ون“ (Apple one) هي باقة تجمع 4 خدمات من Apple باشتراك واحد، وهي الطريقة الأسهل لتحصل على خدمات Apple المفضلة لديك بسعر واحد، ولتستمتع أكثر بما تقدمه لك أجهزة ”أبل“.

ويشمل اشتراك باقة ”أبل ون“ أفضل الخدمات التي تقدم لك وسائل الترفيه، بالإضافة إلى خدمة التخزين على iCloud لحفظ صورك وملفاتك وغيرها الكثير، وتشمل الخدمات Apple Music،‏ و+Apple TV‏، وApple Arcade، وiCloud‏.

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وتقول ”أبل“ إنه عند الاشتراك، يمكنك الاستمتاع بخدمات Apple One على أي منصة تتوفر عليها الخدمات، بما في ذلك الويب (Apple Music و+Apple TV)، أو أجهزة تلفزيون ذكية محددة (Apple Music و+Apple TV)، أو أجهزة Android ‏(Apple Music)، أو أي أجهزة بث عبر الإنترنت خارجية أخرى (Apple Music و+Apple TV).

وتكون أي خدمة لم تجربها من قبل، مجانية للشهر الأول من اشتراكك في Apple One.‏2 بعد الشهر التجريبي، تتجدد الباقة تلقائيًا كاشتراك شهري، من دون أي التزامات، مع إمكانية الإلغاء في أي وقت.

ويمكن للمشترك شراء مساحة تخزين إضافية على iCloud بشكل منفصل، واستخدامها لاستكمال المساحة التي تشملها باقة (Apple One).

وإذا اخترت باقة (Apple One) العائلية، يمكنك استخدام ميزة المشاركة العائلية، لمشاركة جميع خدمات Apple المُتضمنة مع خمسة أفراد من عائلتك كحد أقصى. وتشمل كل من (+Apple TV) و(Apple Arcade) ميزة المشاركة العائلية بشكل دائم، حتى في باقة (Apple One) الفردية.