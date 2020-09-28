تكنولوجيا: سوني تدعم هاتفها القادم Xperia 1 III بسطوع أعلى في الشاشة وترقية في كاميرة السيلفي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة سوني في العمل على تطوير الإصدار القادم من هواتفها الذكية Xperia 1 III، واليوم تؤكد أحدث التفاصيل التي نشرت حول هذا الإصدار عل أن سوني تدعم الهاتف بشاشة مميزة بسطوع أعلى، كما تقدم ترقية جديدة في مواصفات كاميرة السيلفي.

قدمت شركة سوني هذا العام كلاً من هاتفي Xperia 1 II وXperia 5 II، ومن جديد تتجه الأنظار إلى إصدار الشركة القادم Xperia 1 III الذي يأتي بترقية جديدة خلال العام المقبل.

وفي تقرير نشر في اليابان مؤخراً، كُشِف عن الملامح الأولى من مواصفات هاتف Xperia 1 III، حيث أكد مصدر التسريبات على أن الهاتف يأتي بسطوع أعلى في الشاشة بنسبة 15%.

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من جانب أخر أشار التقرير إلى أن هاتف Xperia 1 III سيضم فتحة عدسات أكثر إتساعاً في كاميرة السيلفي، وذلك بهدف تحسين الآداء العام للكاميرة، بينما لن يطرأ أي تغيير على حجم المستشعر ودقة الكاميرة الأمامية عن إصدار الشركة الحالي.

كما تشير بعض التوقعات إلى أن نسبة السطوع الأعلى في شاشة Xperia 1 III قد تأتي مع بعض التغييرات الأخرى في الشاشة، أو قد تقدم الشركة إصدارها الجديد بدقة 4K، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول هذا الإصدار حتى الإعلان الرسمي خلال العام المقبل.

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