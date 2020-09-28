Mobvoi تُعلن عن الساعة الذكية Mobvoi TicWatch Pro 3 GPS مع المعالج SD Wear 4100

فاطمة أيت طالب - دبي - Mobvoi هي الشركة التي وقفت وراء منتجات مثل TicWatch و TicPods. الآن بعدما أوضحنا ذلك، فقد قامت هذه الشركة مؤخرًا بإزاحة الستار رسميًا عن ساعتها الذكية الأحدث والتي أطلقت عليها إسم Mobvoi TicWatch Pro 3 GPS. هذه الساعة الذكية الجديدة تأتي مع العديد من التحسينات، ولكن يبقى التغيير الأبرز هو قدمها مع المعالج Snapdragon Wear 4100 الذي أعلنت عنه شركة كوالكوم في شهر يونيو الماضي.

تستخدم Mobvoi TicWatch Pro 3 GPS الإصدار الثاني من الشاشة الثنائية الطبقات. عند إيقاف تشغيل شاشة AMOLED الرئيسية، تتولى الشاشة الثانية الأحادية اللون مهمة عرض الوقت والتاريخ وعدد الخطوات والمعلومات الأساسية حول التمرين الحالي. تمتاز هذه الشاشة بإضاءة خلفية في الساعة الذكية الجديدة، ولكنها عاكسة، لذا فهي مرئية دائمًا.

الساعة الذكية الأحدث من شركة Mobvoi تأتي كذلك مع بطارية أكبر بنسبة 40 في المئة وبوزن أخف بنحو 28 في المئة مقارنة مع نسخة 2018 من نفس الساعة الذكية. ووفقا لشركة Mobvoi، فقد ذكرت أن ساعتها الذكية الجديدة قادرة على العمل لـ 72 ساعة في ” الوضع الذكي | Smart Mode ” ولما يصل إلى 45 يومًا في ” الوضع المُعزز | Enhanced Essential Mode ” والذي يستخدم في الأساس الشاشة الأحادية اللون التي تستهلك مقدار أقل من الطاقة.

Advertisements

من بين الأشياء الجديدة الأخرى في Mobvoi TicWatch Pro 3 GPS نجد ميزة TicOxygen التي تعمل على قياس مستوي الأكسجين في الدم، وميزة TicZen التي تعمل على مراقبة الإجهاد، وميزة TicBreathe التي تعمل على المساعدة في تخفيف مستويات التوتر وخفض معدل ضربات القلب من خلال التنفس الموجه، فضلا عن ميزة TicHearing التي تعمل على مراقبة مستويات الضوضاء المحيطة.

الساعة الذكية الجديدة Mobvoi TicWatch Pro 3 GPS من شركة Mobvoi متاحة الآن للطلب المسبق على متجر أمازون في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة حيث تُكلف 299$ و 289£ على التوالي.