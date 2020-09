تطبيق Xbox الجديد على منصة iOS سيتيح لك بث الألعاب من جهازك إلى iPhone أو iPad

فاطمة أيت طالب - دبي - سيسمح التحديث الرئيسي المقبل لتطبيق Xbox على منصة iOS للمستخدميت ببث الألعاب من أجهزة Xbox الخاصة بهم إلى هواتف iPhone ولوحيات iPad. تم طرح نفس الميزة مؤخرًا في النسخة التجريبية لمستخدمي الأندرويد بعدما تم إختبارها تحت إسم Console Streaming قبل نحو عام، كما أن ظهورها لأول مرة على منصة iOS أصبح وشيكًا أيضًا، فهذه الميزة ستصل إلى السوق بالتزامن على موعد إطلاق الجهازين Xbox Series X و Xbox Series S في اليوم الثامن من شهر نوفمبر المقبل.

سيكون التطبيق قادرًا على تشغيل Xbox الخاص بك، والذي سيعمل بهدوء ودون تشغيل مصباح الحال، وستكون قادرًا على القيام بذلك عبر شبكة الواي فاي عندما تكون على نفس الشبكة، وكذلك عن بُعد عبر الشبكة الخلوية. ستتمكن بعد ذلك من تصفح محتويات Xbox الخاص بك على iPhone وإستخدام شاشته لعرض الألعاب التي يتم تشغيلها على Xbox، بإستثناء التلفزيون. لا ينبغي الخلط بين هذه الميزة وخدمة بث الألعاب السحابية xCloud، والتي لم تشق طريقها بعد إلى منصة iOS لأن هناك بعض الأشياء التي تحتاج آبل ومايكروسوفت لتسويتها.

يتم الوصول إلى ميزة التشغيل عن بُعد من قسم ” My consoles ” في تطبيق Xbox الجديد المُعاد تصميمه. التغيير الجديد الذي سيطرأ على التطبيق سيشمل شاشة رئيسية جديدة، وتبويب للأصدقاء، وواجهة بحث، والتبويب My Library حيث يوجد قسم My Consoles.

يشبه اللعب عن بُعد في Xbox خاصية اللعب عن بُعد التي أطلقتها شركة Sony قبل فترة على منصة الأندرويد و iOS والتي تتيح للمستخدمين بث ألعاب Playstation 4 الخاصة بهم على هواتفهم الذكية.

عمومًا، تطبيق Xbox الجديد لنظام iOS لا يزال قيد الإختبار بحيث يجري إختباره مع أعضاء TestFlight، ولكن من المفترض أن يتم إطلاقه لعامة الناس قريبًا.