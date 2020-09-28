خدمة Amazon Guard Plus تُحول مكبرات الصوت Amazon Echo الخاصة بك إلى أجهزة أمنية

فاطمة أيت طالب - دبي - هل تملك العديد من مكبرات الصوت Amazon Echo أو Amazon Echo Dot في منزلك؟ أم أنك تبحث عن طريقة منخفضة التكلفة نسبيًا للحفاظ على آمان منزلك عندما تكون آمنًا أو إذا كنت بعيدًا؟ إذا كنت كذلك، فقد تكون مهتمًا بمعرفة أن شركة أمازون قد أعلنت للتو عن خدمة إشتراك جديدة تُدعى Alexa Guard Plus.

ما تفعله هذه الخدمة هي أنها تستفيد من أجهزة Amazon Echo حيث ستستخدم مكبرات الصوت هذه والميكروفونات المدمجة الخاصة بها لإكتشاف الأصوات غير العادية مثل خطوات الأقدام وإغلاق الأبواب عندما لا تكون في المنزل. عندما يتم إكتشاف هذه الأصوات، ستُرسل لك الخدمة تنبيهًا وإذا كانت لديك كاميرا أمنية في المنزل، فبإمكانك ربط الإتصال بها لمعرفة ما يحدث.

هذه الخدمة ستكون قادرة أيضًا على تشغيل أصوات مثل صوت نباح الكلب إذا إكتشف أصواتًا قادمة من الخارج، أو تشغيل صفارات الإنذار إذا إكتشف أصواتًا قادمة من الداخل، وكلها مصممة للمساعدة في ردع اللصوص. ستسمح خدمة Alexa Guard Plus أيضًا للمستخدمين بطلب المساعدة، مثل سيارة إسعاف أو الشرطة أو قسم الإطفاء.

إذا كانت هذه الخدمة تثير إهتمامك، فليكن في علمك أن خدمة Alexa Guard Plus تُكلف 4.99 دولار أمريكي في الشهر وسيتم تضمينها أيضًا في خطة Ring Protect Plus بدون أي تكلفة إضافية.