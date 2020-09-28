حظر Tiktok باطل مؤقتًا بأمر من قاضي فيدرالي

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Tiktok يواجه خطر الحظر قريبًا جدًا في الولايات المتحدة الأمريكية وذلك بعد قرار دونالد ترامب بحظر التطبيق وحذفه عن تطبيقي Google Play Store و App Store. الأمر تطور بشكل كبير الى ان دخلت شركات في اتفاقيات شراء للتطبيق واستثمار به. حتى وصل الأمر الى اتفاق بين Oracle و Walmart و tiktok الى انشاء شركة جديدة تحت اسم tiktok Global تساهم Walmart بنسبة 7.5% منها ويكون لها كرسي في مجلس ادارة الشركة. بينما Oracle ستشرف على كل بيانات المستخدمين الأمريكيين واين تصل البيانات بحيث تمنع وصول البيانات الى الشركة في الصين. لكن قرار احد قضاة المحكمة الفيدرالية في امريكا بأن ايقاف التطبيق اصلًا باطل فماذا نعرف عن هذا الخبر؟

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ماذا نعرف؟

دونالد ترامب يريد ايقاف تيكتوك وحظره في الولايات المتحدة الأمريكية

شركتي Oracle و Walmart تدخلتا لإتفاق مع تيكتوك حتى لايتم حظره

القضاء الفيدرالي في الولايات المتحدة يقر ببطلان حظر تيكتوك في البداية

حظر Tiktok باطل بناء على القضاء الفيدرالي

بعد جلسة استماع للمحامين الممثلين عن الولايات المتحدة الأمريكية والمحامين الممثلين عن Tiktok قرر القاضي ان قرار حظر التطبيق باطل حتى تتم المحاكمة الكاملة ويصدر قرار نهائي بهذا الشأن. في جلسة الإستماع وضحت ادارة تيكتوك ان حظر التطبيق منافي لقوانين حرية الرأي ولقوانين حرية الرأي والتعبير الخاصة بالتطبيق وانه بيئة سالمة لكل مقدمي المحتوى. على النقيض فمحامي الولايات المتحدة يقول ان التطبيق هو اكبر خطر على الأمن القومي في الولايات المتحدة الأمريكية. حيث ان التطبيق المشهور بشركة ByteDance قد يكون نقل العديد من البيانات للحكومة الصينية. فالحكومة الصينية لها اسهم بأغلب شركات الصين. وهذا ما نفته الشركة الصينية اصلًا

على العموم نحن في انتظار ماسيجدث فهل سيتم شراء كل اسهم وحصص Tiktok في الولايات المتحدة الأمريكية؟ الإتفاق جاري حتى الآن بين tiktok و Walmart و Oracle على ان تحصل Walmart على 7.5% من الأرباح بينما Oracle قد تحصل على 12.5% مع اشراف على بيانات المستخدمين بالكامل. فلا تحصل عليها الشركة الأم في الصين. لا ندري هل سيكون قرار المحكمة في امريكا سابقًا لهذا الأمر ام لا لكن نحن في انتظار اي قرارات جديدة تخص الأمر.

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