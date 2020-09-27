بطاقة RTX 3080 تعاني من الكثير من المشاكل

بدأت نفيديا بإطلاق الجيل الجديد من بطاقتها مع بطاقة RTX 3080 و بطاقة RTX 3090 ولكن وعلى الرغم من أن هذه البطاقات الآن تعتبر البطل المتوج دون منافسة إلا أن بطاقات RTX 3080 تعاني من الكثير من المشاكل .

مع الأسف المشاكل الجديدة التي تعاني منها بطاقات RTX 3080 من نفيديا تأتي من النسخ الخاصة بشركات الطرف الثالث وليست نسخة الـ Founder Edition وهنا أنا لا أعني مشاكل الطلب المسبق والأسعار وغيرها من الأمور.

بداية سيئة لـ RTX 3080 !

فبالرغم من أن البطاقات أصبحت متاحة منذ الآن للبيع إلا أنه من الصعب جداً ان تتمكن من الوصول إلى بطاقة وحجزها واستلامها حتى وأعلم بشكل شخصي عن مستخدمين قاموا بحجز البطاقة ودفع ثمنها كاملاً ولم تصلهم بعد .

المشكلة الجديدة التي تعاني منها البطاقات هي مشكلة تسبب توقف جهاز الكومبيوتر بشكل كامل أو توقف البرنامج الذي يضع حملاً على البطاقة الرسومية الخاصة بك .

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السبب الحقيقي وراء المشكلة لازال مجهولاً ولكن الكثير من المستخدمين يتوقعون أن السبب هو كسر سرعة البطاقة أعلى من 2.0 جيجا هرتز وهو العملية التلقائية التي تتم داخل البطاقة دون اي تدخل من المستخدم.

الحل الذي وجده المستخدمون حتى الآن هو إيقاف خاصية كسر السرعة التلقائية وجعل البطاقة تعمل على تردد أقصى 1.9 GHZ وهو أقل من التردد الرسمي الذي صرحت نفيديا بأن البطاقة يمكنها أن تعمل عليه .

لم يظهر اي حل بعد رسمي ولازلنا في انتظار تصريح رسمي أو حل رسمي لهذه المشكلة من نفيديا أو المصنعين .

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