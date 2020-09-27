تكنولوجيا: الولايات المتحدة تبدأ في فرض القيود على شركة SMIC الصينية المتخصصة في أشباه الموصلات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت الولايات المتحدة في فرض القيود على واحدة من أكبر الشركات الصينية من جديد، حيث أشارت صحيفة Financial Times إلى أن الولايات المتحدة بدأت في فرض القيود القانونية على شركة SMIC لأشباه الموصلات.

لم تكتفي الولايات المتحدة بحظر العملاق الصيني هواوي وفرض الكثير من القيود على سلسلة توريد الشركة، بل تبدأ الإدارة الأمريكية من جديد في تضيق الخناق على واحدة من أكبر الشركات الصينية المصنعة لأشباه الموصلات، حيث ستحتاج الشركات الأمريكية إلى ترخيص قبل توريد تكوينات أمريكية لشركة SMIC.

أيضاً وفقاً لتقرير صحيفة Financial Times تنضم شركة SMIC بهذه الخطوة الجديدة إلى قوائم الحظر الأمريكي، حيث أكدت الإدارة الأمريكية على أن هذا القرار جاء نتيجة لمخاوف أمنية نتيجة للرقاقات التي يتم إنتاجها عبر SMIC، والتي يمكن أن تصل في النهاية إلى الأسلحة الأمريكية مما يشكل تهديد على الأمن القومي.

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ولقد تلقت شركة SMIC تنويه من الإدارة الأمريكية توضح من خلاله الإجراءات الجديدة المطلوبة من الشركة قبل شراء التكوينات الأمريكية، بينما جاء الرد من شركة SMIC الصينية التي أكدت على أن الشركة لا تنتج أي رقاقات للجيش الصيني أو لأي جهة عسكرية.

يذكر أن العقوبات التي فرضت على SMIC لا تأتي بنفس حدة العقوبات التي فرضت على العملاق الصيني هواوي، إلا أن التوقعات تشير إلى أن الإدارة الأمريكية تدرس فرض عقوبات أكثر صرامة على شركة SMIC خلال الفترة القادمة.

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