تكنولوجيا: أول التسريبات المصورة الحية لهاتف هواوي المرتقب NOVA 8

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصدت أول الصور الحية لهاتف هواوي المرتقب NOVA 8 على موقع Weibo، والتي تؤكد على أن الهاتف يأتي بتصميم ثقب الشاشة المزدوج للكاميرة الأمامية.

تستعد شركة هواوي لإطلاق جيل جديد من هواتف NOVA خلال الفترة القادمة، ولقد بدأت التسريبات بالفعل في الكشف عن ملامح الإصدارات الجديدة، واليوم تأتي صور حية لتقدم تفاصيل جديدة حول هاتف NOVA 8.

تأتي الصور الحية لهاتف NOVA 8 ضبابية إلى حد ما إلا أن أنها تقدم تفاصيل مؤكدة حول هذا الإصدار الذي يأتي بكاميرة أمامية مزدوجة في ثقب الشاشة، أيضاً جاءت الصور الحية لهاتف NOVA 8 عبر تسريبات نشرت على Weibo على صفحة @RODENT950.

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وتشير التسريبات إلى أن شركة هواوي تقدم سلسلة NOVA 8 بترقية في مواصفات الشاشة عن الإصدارات السابقة، حيث يأتي أحد الإصدارات من سلسلة NOVA 8 بميزة معدل تحديث 120Hz، وهي من المواصفات التي تقدم للمرة الأولى في سلسلة nova، حيث جاء هاتف nova 7 Pro بمعدل تحديث 60Hz.

ولقد رصدت سلسلة NOVA 8 الجديدة في بعض التسريبات باثنان من الإصدارات، حيث يأتي الإصدار الرئيسي NOVA 8 بنموذج JSC-TN00، بينما يأتي إصدار nova 8 Pro بنموذج HJC-TN00.

من جانب أخر تشير التوقعات إلى أن سلسلة NOVA 8 تأتي برقاقة معالج Kirin 990 5G أو Kirin 990، بينما تشير بعض التقارير إلى أن هاتف nova 8 Pro يضم رقاقة معالج Dimensity 1000 Plus، بينما يأتي هاتف nova 8 برقاقة معالج Kirin 820.

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